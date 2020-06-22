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“为我们战胜疫情增添信心”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻巴西记者  朱东君

2020年06月22日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，中国驻巴西大使馆、驻里约热内卢总领馆联合中巴多家机构共同主办“国际抗疫合作系列研讨会”。在首场活动中，来自北京、上海等地的防控专家通过视频介绍了目前中国国内抗疫的最新进展，表示将加强公共卫生机构的科研合作和技术交流，并根据巴方需求，开展中医药抗疫交流和合作。

　　巴方与会官员感谢中国提供的宝贵援助，希望和中国继续开展全方位抗疫合作。米纳斯吉拉斯州政府秘书长伊戈尔·埃托说：“得益于中国的支持，米纳斯州成为巴西疫情最轻的州之一。作为米纳斯州的友好省州，江苏省此次慷慨捐赠的医用口罩等防护物资，极大提升了米纳斯州医护人员防护水平。”

　　“尼泰罗伊市人口老龄化程度高，人员流动大，早期输入型病例快速增加。我们通过视频交流会获得了中国专家分享的实用、有效的抗疫经验。我们将这些宝贵经验应用到具体抗疫行动中，取得很好效果。来自中国的支持为我们战胜疫情增添信心。”尼泰罗伊市市长罗德里格·内维斯深有感触。

　　“中医药在中国救治新冠肺炎患者的过程中发挥了重要作用，我们非常有兴趣参与中医药的应用等合作。”曼加拉蒂巴市市长阿兰·达科斯塔说。

　　中国驻巴西大使杨万明表示：“中国人民对巴西人民面临的疫情挑战感同身受，正积极根据巴方需求提供协助。”中葡论坛常设秘书处秘书长徐迎真说，中国政府与葡语国家开展了广泛的抗疫合作。“‘传统医药防治新冠肺炎’系列视频将于近期上线，‘传统医药辅助抗疫’研修班也即将开班。”

　　据介绍，该系列研讨会还将举办多场活动，包括交流一线救治经验、传统医学抗疫合作和中巴经贸抗疫合作等议题。

　　（本报里约热内卢6月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月22日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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