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“展现了非中友谊和团结”

本报驻尼日利亚记者  姜  宣

2020年06月22日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　“在中非团结抗疫特别峰会上，中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家，展现了非中友谊和团结。”日前，尼日利亚《拂晓报》总编辑奥斯汀·马霍在接受本报记者专访时表示，中国在此次特别峰会上强调推动非洲实现可持续发展，这将使非洲国家最大限度降低疫情负面影响。

　　马霍曾受邀参加在北京举行的2018“一带一路”媒体合作论坛，并赴广东、贵州等地进行考察。“中国的发展在世界发展史上都是一个奇迹。中国在实现自身发展的同时，还在帮助其他国家共同发展。”马霍感慨道，在此次特别峰会上，中方提出一系列携手非洲国家抗击疫情的举措，表示将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，这将帮助非洲各国加强能力建设，使非洲国家在未来更有效地应对危机。

　　“中国说到做到。在尼日利亚，人们使用的口罩、医生的防护服，还有技术先进的呼吸机，大多来自中国。中方还帮助尼方在阿布贾、拉各斯建设方舱医院。”马霍说，中方表示愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度，帮助其克服当前困难。“这是对非洲国家呼吁的及时反应，有助于非洲国家更好控制疫情。中国的承诺让众多非洲国家感到振奋，对战胜疫情、发展经济充满信心。”

　　马霍说，受疫情影响，全球经济遭受重挫，许多非洲国家增长预期大幅下降。中国宣布的支持非洲大陆自由贸易区建设、支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设等举措，将创造大量工作岗位，同时推动非洲经济一体化进程。“中国用实际行动再次证明，中国始终是非洲全天候的好朋友、好伙伴。”

　　（本报阿布贾6月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月22日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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