国家主席习近平6月17日晚在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，强调要坚定不移携手抗击疫情、坚定不移推进中非合作、坚定不移践行多边主义、坚定不移推进中非友好。四个“坚定不移”，展现了中非团结抗疫、共克时艰的坚定决心，指明了疫情形势下中非抗疫及务实合作的前行路径，擘画了中非关系发展的未来方向，也为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大正能量。接受本报记者采访的国内专家学者认为，作为全面战略合作伙伴，面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗，树起国际抗疫合作新标杆，带动中非关系实现新提升。经受疫情考验的中非关系将更加坚实牢固，中非友好将更加深入人心。

“帮助非洲国家筑牢维护人民生命安全和身体健康的防线，进一步丰富构建中非命运共同体内涵”

“在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持，我们铭记于心。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。”“无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。”习近平主席掷地有声的话语，展现了中非团结抗疫、共克时艰的坚定决心。

“在抗疫过程中，中国和非洲用实际行动彰显了患难与共的兄弟情谊。”北京外国语大学非洲学院院长李洪峰表示，“中方将继续全力支持非方抗疫行动”，这一承诺切实回应了非洲国家的需求，将为非洲抗击疫情提供强有力支撑，为保障非洲人民生命安全和身体健康作出重要贡献。“面对疫情这场大考，中非人民更加坚定地站在一起，同舟共济、共渡难关。中非加强抗疫合作是推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展应有之义。”

中国现代国际关系研究院非洲所副所长黎文涛表示，习近平主席强调的四个“坚定不移”，非常具有针对性。当前疫情仍在全球蔓延，不确定性明显，“作为发展中国家最为集中的大洲，非洲国家公共卫生体系比较薄弱。中国帮助非洲国家筑牢维护人民生命安全和身体健康的防线，进一步丰富构建中非命运共同体内涵”。

“共同抗疫，是当下中非合作的重中之重。”浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武认为，中非充分发挥友好合作的优良传统，加强抗疫信息沟通，分享防控诊疗经验，增强政策协调，“尤其是中方提出一系列务实举措，推动携手构建中非卫生健康共同体，体现了中国秉持真实亲诚的对非政策理念和正确义利观”。

在中国商务部研究院西亚及非洲研究所所长张建平看来，面对突如其来的疫情，中非及时给予对方最宝贵的支持和帮助。“经过疫情严峻考验，相信中非作为全面战略合作伙伴关系的相互信任将进一步提升，全方位合作关系也将达到新的高度。”

“支持非洲国家复工复产务实举措，对促进非洲国家经济复苏和维护全球产业链供应链稳定发挥积极作用”

“为克服疫情带来的冲击，我们要加强共建‘一带一路’合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。”习近平主席提出一系列重要倡议和主张，契合中非双方统筹推进疫情防控与经济社会发展的需要，在国际上发挥了重要引领作用。

“习近平主席为中非在疫情防控形势下开展务实合作指明了前行路径。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，中非加强疫情防控与复工复产两方面合作，尤其是共建“一带一路”重大项目，将有助于降低疫情对非洲经济造成的冲击。中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。“这表明中国为非洲人民健康福祉着想，真心实意帮助非洲国家抗击疫情。可以预见，中非加强公共卫生领域合作将是落实中非合作论坛北京峰会成果的重要内容之一。”

在中国非洲研究院常务副院长李新烽看来，中国加快复工复产，为非洲国家恢复经济活动注入了信心和动力。非洲国家努力推进复工复产，也为扩大与中国合作提供稳定的市场需求。“支持非洲国家复工复产务实举措，对促进非洲国家经济复苏和维护全球产业链供应链稳定发挥积极作用。”

张建平认为，全面推动落实中非合作论坛北京峰会成果，加速推进中非共建“一带一路”，为非洲民众带来了实实在在的好处。比如蒙内铁路为促进肯尼亚经济社会发展发挥了巨大作用。抗击疫情期间，蒙内铁路货运保持畅通，为肯尼亚抗疫物资运输提供坚强保障。

黎文涛表示，当下，数字经济、新基建等新业态广受关注，这也将是中非经贸合作的新增长点。中方在这些领域有较为成熟的产品和技术优势，非洲拥有巨大的市场需求。“得益于中国视频网站直播带货活动，卢旺达原本滞销的咖啡刚一上线就被‘秒光’，让非洲农户非常惊喜。在中非合作论坛框架下，中非经贸合作将迎来更多机遇。”

“中非加强抗疫合作，对更广泛地推进国际抗疫合作具有示范意义”

新冠肺炎疫情是第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。“面对新的机遇和挑战，中非比以往任何时候都更加需要加强合作。”习近平主席再次强调，团结合作是抗击疫情最有力的武器。国内专家表示，中非加强抗疫合作，有利于推进国际抗疫合作，有利于维护中非等发展中国家共同利益，有利于捍卫多边主义和国际公平正义。

人类生活在同一个地球村。面对疫情，没有哪个国家可以独善其身。刘鸿武指出，中非团结抗疫特别峰会恰逢其时，向正处于抗疫关键时刻的世界传递出清晰明确的信息：中非将更加紧密地携起手来，团结合作战胜疫情。“中非加强抗疫合作，对更广泛地推进国际抗疫合作具有示范意义。中非携手抗疫取得的积极成果，有助于提升全球战疫信心，增强全球合作意愿。”

阮宗泽表示，这次特别峰会的重要成果之一就是中非发出共同维护多边主义的声音。“非洲国家需要国际社会支持其增强应对疫情的能力，维护多边主义对共同抗疫尤为重要。”

习近平主席在主旨讲话中提出“中方愿在尊重非方意愿基础上，同联合国、世界卫生组织及其他伙伴开展援非抗疫合作”，李洪峰认为，这一倡议充分体现中国坚定不移践行多边主义，希望凝聚更多国际力量支持非洲抗疫，展现中国负责任大国担当。

“只有坚持多边主义，开展更广泛的多边国际合作，才能彻底战胜疫情和恢复经济社会发展。”张建平表示，中非支持全球化，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，支持联合国及世卫组织发挥引领和协调作用，为全球携手战胜疫情作出重要贡献。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)