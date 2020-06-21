特朗普举行美国新冠疫情暴发后首场竞选集会

新华社华盛顿6月20日电（记者邓仙来 孙丁）今年3月中旬锁定共和党总统候选人提名的美国总统特朗普20日举行美国新冠疫情暴发后首场竞选集会。

数万人参加在俄克拉何马州塔尔萨市举行的这一集会，特朗普发表长约1小时40分的演说。其内容涉及新冠疫情和近来遍及全美的反暴力执法、反种族歧视抗议示威，军队现代化和改善老兵待遇，减税和放松监管等经济政策，外交和移民政策等方面。特朗普在宣扬自己在上述方面取得成就的同时，还讽刺民主党在相关领域主张错误，抨击对他进行“负面报道”的美国媒体。

这场竞选集会原定于6月19日举行，但这天正值美国“六月节”，又称自由日或解放日，被认为是标志美国奴隶制终结的日子。消息一出即引起广泛争议，特朗普随后将举办日期延后一天。

当天竞选集会开始前不久，特朗普竞选团队证实，6名参与筹备集会的团队成员新冠病毒检测结果呈阳性。白宫曾表示，集会现场将为到场观众提供口罩，但不强制佩戴。记者从电视直播画面看到，在特朗普身后就座的观众中几乎没有人佩戴口罩。

近几周来，包括俄克拉何马州在内，美国约20个州日均新增确诊病例呈现上升势头。随着美国各州均已不同程度重启经济，公共卫生专家警告，美国疫情形势将持续严峻。约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至美国东部时间20日晚，美国累计新冠确诊病例已超过225万例，累计死亡病例接近12万例。

美国总统选举四年一度，2020年总统选举定于11月3日举行。届时，特朗普将与已锁定民主党总统候选人提名的美国前副总统拜登角逐下届总统。

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