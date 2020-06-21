原标题：通讯：“勇敢无私的中国医生是真正的英雄”——记为中国专家组当翻译的秘鲁姑娘爱丽丝

新华社利马6月20日电 通讯：“勇敢无私的中国医生是真正的英雄”——记为中国专家组当翻译的秘鲁姑娘爱丽丝

新华社记者张国英

“中国医生丰富的专业知识和工作经验令我佩服，他们在秘鲁期间辛勤工作、无私奉献的精神让我感动。”这是担任中国援秘医疗专家组翻译的秘鲁姑娘爱丽丝在回忆与中国医生一起工作时写下的一段真实感受。

爱丽丝是秘鲁里卡多·帕尔玛大学汉西翻译专业的毕业生。她曾在2017年代表秘鲁到中国参加第十六届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛，获得二等奖。由于出色的汉语水平，她先后两次得到中国孔子学院奖学金，两次赴华留学，与中国结下不解之缘。

秘鲁3月6日出现首例新冠确诊病例，此后确诊人数不断增加，截至目前已超过25万，秘鲁确诊病例位居世界第六位，首都利马成为疫情重灾区。

应秘鲁政府请求，中国政府今年5月派出医疗专家组驰援秘鲁。为方便沟通和交流，中国专家组需要一名志愿者当翻译，组织方找到了爱丽丝。

随专家组在抗疫一线工作要接触到医护人员和患者，有被感染的风险。但爱丽丝说，一想到中国专家冒着生命危险不远万里来援助秘鲁，她作为一名秘鲁人，也应尽自己所能为国家做些贡献。于是，她勇敢地接受了任务。

5月23日，中国专家组抵达利马，第二天顾不上旅途疲劳和时差就投入了紧张工作。虽然爱丽丝多次当过翻译，但此次工作涉及医学领域很多复杂术语，她的心理压力很大。刚开始时，爱丽丝遇到一些困难，比如秘鲁医生向中国专家提问题时，她有时很难准确将其翻译成汉语，所以感到紧张窘迫，甚至失去信心。但在中国专家的鼓励和帮助下，后来的翻译工作越来越顺利。

中国专家组在秘鲁连续工作14天，走访了秘鲁医疗机构、卫生研究院、世界卫生组织和泛美卫生组织驻秘鲁代表处；召开了22次交流会、举办了19次培训，与30多家机构的代表座谈。此外，专家组接受了秘鲁当地主流媒体的采访。爱丽丝都出色地完成了翻译任务。

爱丽丝对记者表示，这次给中国专家当翻译是一次难得的机会。“我非常钦佩这些勇敢无私的中国医生，他们在危难时刻来秘鲁帮我们抗疫，是真正的英雄。”

中国医疗专家组6月8日已离开秘鲁回国，但爱丽丝至今无法忘怀与中国专家一起工作的日日夜夜。最近，在里卡多·帕尔玛大学孔子学院中方院长张惠珍的帮助下，她写了一篇中文文章《我给中国援秘医疗专家组做翻译》。在文章的最后，她写道：“非常感谢中国提供医疗援助和支持，愿秘鲁和中国永远是朋友。”

(责编：李枫、岳弘彬)