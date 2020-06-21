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南非主流媒体积极评价中非团结抗疫特别峰会 

2020年06月21日10:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡6月20日电（王磊）近日，南非主流媒体高度关注中非领导人召开中非团结抗疫特别峰会。南非卫星电视五台（eNCA)第一时间播出习近平主席在特别峰会上主旨演讲视频。主流媒体《星报》、《比陀新闻报》、《商报》刊发峰会专版，全文发表习主席主旨讲话及峰会联合声明。

南非政府网、独立传媒网站、非洲通讯社、《公民报》、每日独行者网站及《非洲时报》等媒体纷纷报道关注习主席主旨演讲，大篇幅引述习主席讲话中关于对非减免债务、中国同联合国、世界卫生组织及其他伙伴开展援非抗疫合作、中国支持非洲发展非洲大陆自由贸易区，加强互联互通，加强产业链和供应链、中国将探索与非洲在数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新商业形式上更广泛的合作、继续坚定践行多边主义、继续坚定不移推进中非友好，推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展等内容。

报道并引述非盟轮值主席、南非总统拉马福萨在特别峰会上的讲话，表示峰会充分彰显中非团结的深度和韧性。拉并表示，在疫情期间与习主席举行了富有成效的对话，对习主席承诺愿帮助非洲国家解决当前面临的困难深表感谢。

独立传媒外事主编香农在《星报》和独立传媒网站发表评论文章，积极评价峰会，认为中非举行团结抗疫特别峰会并发表联合声明，坚定支持世界卫生组织牵头应对疫情全球大流行，与美国立场形成鲜明对比。面对疫情，非中更加团结，美国愈发孤立。

姆贝基非洲领导力研究院谭哲理教授在独立传媒发表评论文章，盛赞中国积极援助非洲抗疫展现堪称典范的领导力，表示疫情暴发以来，中国不遗余力地向疫情最严重的发达和发展中国家提供援助，习近平主席提出的“健康丝绸之路”将团结沿线国家的文化和文明。在后疫情时代，中国有机会成为世界多极化的主导者。

(责编：张信凤、杨牧)
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