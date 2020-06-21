中非展示团结，引领全球抗疫合作

人民网约翰内斯堡6月20日电（王磊）6月19日，南非最大平面媒体集团独立传媒外事主编香农在集团下属《星报》和独立传媒网站发表题为“非洲在支持世卫组织方面并不孤单”评论文章，称赞中国召开中非团结抗疫特别峰会，展示对非团结，引领全球抗疫合作，并批评美阻碍国际抗疫合作。主要内容如下：

在本周举行的中非团结抗疫特别峰会后，非洲国家和中国发表联合声明，坚定支持世界卫生组织牵头应对新冠肺炎疫情全球大流行，呼吁其他国家加大对世卫组织的政治和资金支持。这与美国立场形成鲜明对比。美政府最近表示，鉴于“对中国的尊重”，将退出世卫组织并削减资助。面对疫情，非中更加团结，美国愈发孤立。

非洲国家显然不满特朗普政府单方面采取行动破坏世卫组织这一抗疫重要多边机构。不仅非洲国家，德国总理默克尔也在特朗普宣布暂停资助世卫组织后，第一时间表示德国完全支持世卫组织，并得到七国集团领导人的积极响应。

自2014年以来，中国对世卫组织的贡献增加了52%。尤其是新冠肺炎疫情暴发以来，美国一直试图撤资，中国则挺身而出，承诺在未来两年为全球应对疫情提供20亿美元国际援助。世界卫生组织在2020/21年间全部预算为24亿美元。无疑中国将很大程度填补美国资金短缺，并在世界舞台获得更大影响和信誉。

多年来，因为对世卫组织提供巨额资金支持，美国对世卫组织影响力一直是各方争论焦点。尤其在冷战期间，由于美国过度施加影响，导致苏联及其盟友放弃世卫组织成员身份。俗话说:“谁出钱，谁说了算。”考虑到这种现实主义，如果中国成为世卫组织及其他多边机构主要资助国，其影响力也将随之增大，美国在国际上的孤立地位将更加明显。

中国正在与世卫组织共同打造“健康丝绸之路”。本次特别峰会上，中方承诺将认真落实二十国集团缓债倡议，并发挥领导作用，呼吁国际社会特别是发达国家和多边金融机构在非洲减缓债问题上采取更有力行动。中方还承诺建设非中友好医院，加快非洲疾控中心总部建设。最重要的是，中国完成新冠疫苗研发并投入使用后，会成为“既负担得起，又容易获得”的全球公共产品，并将率先惠及非洲国家。中国领导人在诊断、治疗、药物和疫苗研发方面进行合作的坚定承诺极大鼓舞了非洲国家。鉴于另一位大国领导人曾公开表示想“买断”疫苗，非洲需要得到类似保证。

如果我们要吸取近代史的教训，使物质主义发挥最大作用，那么所有发达国家甚至发展中国家都应该为国际多边机构提供资金，以此确保某个国家或国家集团不会对该机构决策享有不合理的影响力，并利用其追求狭隘的政治利益。鉴于世卫组织要为全球服务，并且其对全球卫生治理至关重要，所以必须提高其工作效率和效力，确保会员国都提供资金援助。

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