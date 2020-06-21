南非学者：中国抗疫领导力堪称典范

人民网约翰内斯堡6月20日电（王磊）19日，南非姆贝基非洲领导力研究院谭哲理教授在南第二大新闻网站独立传媒发表评论文章，积极评价中非团结抗疫特别峰会成果，盛赞中国积极援助非洲抗击疫情，展现了堪称典范的领导力。主要内容如下：

在后疫情时代，中国有机会成为世界多极化的主导者。新冠肺炎疫情暴发以来，中国不遗余力地向疫情最严重的发达和发展中国家提供援助。截至目前，中国已向50多个非洲国家和非盟运送了大量重要医疗物资，派出了至少7支医疗专家组，提供了近400次培训。这也是中国“一带一路”倡议的重要实践，习近平主席提出的“健康丝绸之路”将团结沿线国家的文化和文明。

世卫组织总干事谭德塞强调，世界遭遇流行病与气候灾难叠加冲击，这将对人类健康、社会、安全和经济产生更深远的影响。正是在此背景下，日前习近平主席和拉马福萨总统共同主持中非团结抗疫特别峰会，并把卫生健康置于社会经济发展的核心，令人深受鼓舞。习主席和拉马福萨总统都强调，新冠肺炎疫情是人类面临的重大挑战，是二战结束以来最严重的全球公共卫生危机。

幸运的是，在部分西方国家鼓吹狭隘的民族主义和种族偏见的背景下，国际社会进步力量依然支持多边主义，强调包容性，并积极向联合国和世卫组织提供资金支持。冷战时期的社会主义与资本主义二元划分，已经不适用于当今时代，无法应对新冠疫情、恐怖主义、跨国移民、收入不平等等诸多全球性挑战，这些都是相互依存和互联互通带来的问题。因此，推行狭隘的民族主义难以为继。

鉴于我们正在应对的新冠疫情危机几乎无一例外地影响到所有国家，中国在疫情期间展现的以及疫后将要发挥的领导作用堪称典范。人类和地球生态系统的可持续性，并不依赖于狭隘的民族主义，而是依赖于人类共同繁荣和命运共同体。这也是此次出席中非团结抗疫特别峰会各国领导人的共同心声。

中非领导人对新冠疫情在全球蔓延带来的前所未有的紧迫挑战深表关切，赞赏联合国秘书长的领导力，坚定支持世界卫生组织关于确保疫苗、诊疗方案全球普及的卫生倡议。

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