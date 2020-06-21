本报北京6月20日电 新华社20日播发记者潘莹的新华时评文章《美妄图祸乱新疆，天山南北不答应》，全文如下：

眼下的天山南北，麦浪滚滚，瓜果飘香，各行各业的人们忙碌于复工复产，拼搏在脱贫攻坚一线。然而，就在新疆各族人民为美好生活努力奋斗时，美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，对新疆事务横加指责。这种霸权主义行径严重伤害新疆各族人民感情，是中国人民绝不能接受的。

美方所谓法案打着人权幌子，但面对新冠肺炎疫情肆虐，对本国人民生命都不在意的美方，怎么可能了解关心别国人民？今天生活得好不好，新疆各族人民最知道。从曾经深受极端主义和暴恐活动危害，无辜群众生命和财产安全受到严重威胁，人们因缺乏安全感而人心惶惶，到如今新疆已连续3年多未发生暴力恐怖案件，稳定红利持续释放，游客人数逐年增加，2019年历史性突破2亿人次，短短几年，新疆各族人民逐渐走出伤痛，重拾信心，追求美好生活。同样遭受过暴恐活动之害的美方不推己及人，反而一次次在人权、反恐问题上搞“双重标准”，其伪善面目昭然若揭。

美方所谓法案恶毒攻击中国政府治疆政策，假装看不到新疆近年来持续繁荣稳定发展的成就，以及中国政府最大程度保障新疆各族人民生命权、健康权、发展权等基本权利的事实，挑拨民族关系，想让新疆回到过去动乱不止的岁月，借此遏制中国发展壮大，其用心险恶。中国政府治疆政策受到新疆各族人民衷心拥护，并得到国际社会广泛认可，这是任何外部势力无法诋毁、抹黑的。经历由乱到治，今天的安定生活如何来之不易，新疆各族人民最清楚。每年，中央财政给新疆转移支付资金和全国19个省市对口援疆资金，加起来有4150多亿元人民币。新疆人民生活水平明显提高，比如所有农村孩子享有免费学前教育，每人每年可享受全民免费健康体检等。

如今，新疆各族人民对大是大非问题的辨别能力不断增强，对外国势力打着人权旗号破坏扰乱新疆发展步伐的套路了然于胸，新疆各族人民凝心聚力，一心一意思稳定、谋发展的信心决心更坚定。我们看到：学习国家通用语言文字的人多了，走出家门进企务工的人多了，实现稳定增收的贫困户多了……走村入户随处可见笑意盈盈、集市繁荣，处处一派安居乐业、和谐幸福的新图景。

“稳定是福，动乱是祸”，新疆人民经历过伤痛，比任何人更懂得珍惜当下来之不易的好日子。美方所谓法案妄图破坏新疆稳定、扰乱新疆发展步伐，让新疆人民再经历曾经的伤痛，这种倒行逆施在滚滚向前的历史进程和强大民意面前，只能是枉费心机。

(责编：张信凤、杨牧)