中国大使：中葡关系将在“后疫情时代”迎来更大发展

新华社里斯本6月19日电（记者赵丹亮）中国驻葡萄牙大使蔡润19日表示，中葡关系基础牢固，在共同抗击新冠疫情过程中，两国人民之间的友谊进一步加深，两国全面战略伙伴关系进一步加强。“后疫情时代”两国关系将迎来更大发展，更好造福两国和两国人民。

蔡润在葡中工商会举办的“后疫情时代的葡中关系”视频研讨会上致辞说，疫情发生以来，中葡双方在加强疫情防控合作的同时，都在积极思考如何继续推进两国在“一带一路”框架内各领域务实合作，研究如何推动能源、海洋、数字经济、科技、基础设施等重点领域的合作，探讨加强宏观经济政策协调以共同维护全球产业链、供应链的稳定。这些努力和实践必将转化为疫情后中葡合作实实在在的行动，为中葡关系发展增添新的动力和活力。

他说，今年年内，中国-葡语国家经贸合作论坛第六届部长级会议有望举行。明年上半年，葡萄牙将担任欧盟轮值主席国。这将为中葡发挥各自优势，面向葡语国家、欧盟国家、拉美国家、非洲国家开展基础设施、能源、交通、农业、卫生等领域的三方合作提供更多机会和平台，也将为中葡合作开拓新的增长点。

蔡润在回答与会人士提问时说，疫情过后，中方将继续鼓励支持中国企业到葡萄牙开展投资合作、产业合作，为企业发展赢得更多机会和更大空间，也为葡经济社会发展作出更大贡献。同时，中方欢迎更多葡萄牙企业到中国投资兴业。

他说，近年来两国高等教育和“大学前”教育合作成果丰硕。欢迎、支持更多的中葡教育合作项目纳入“一带一路”合作框架中。

葡中工商会主席达克鲁斯等120多名两国工商界人士出席了会议。

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