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塔利班重申遵守美塔协议

2020年06月21日07:43  来源：新华网
 

　　阿富汗塔利班19日重申遵守2月与美国达成的协议，特别是确保美国等西方国家不会遭受从阿富汗发起的袭击，以减少美方撤军顾虑。

　　美军中央司令部司令肯尼思·麦肯齐18日在美国阿斯彭学会主办的一场论坛上说，依据与塔利班达成的协议，美方已将驻阿美军削减至大约8600人。他敦促塔利班确保满足美军明年完全撤离的条件，即美国国土不会受到从阿富汗发起的袭击。

　　麦肯齐说，塔利班与极端组织“伊斯兰国”“不是朋友”，但美方需要看到塔利班打击“基地”组织的“行动而非言论”。“因此我们密切留意塔利班在做什么，以及他们在协议推进过程中如何参与这些谈判。”

　　塔利班19日重申遵守协议，承诺美国等西方国家不会受到“来自阿富汗的威胁”。这一反政府武装发言人扎比乌拉·穆贾希德告诉法新社记者：“我们的国家不会被用来针对任何人。他们不应该担心。”

　　美国与塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署协议。美国承诺分步削减驻阿美军规模，推动阿富汗政府和塔利班分别释放在押人员等。塔利班承诺不允许其成员以及“基地”等其他组织利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。

　　联合国独立观察员近期向联合国安全理事会提交一份报告，认为塔利班与“基地”组织依然“关系密切”，在与美国谈判期间“定期咨询”“基地”组织。

　　阿富汗政府一向认为塔利班为“伊斯兰国”和“基地”等组织在阿富汗发动袭击“提供平台”。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、杨牧)
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