逐步“解封” 英国人重拾“买买买”热情

随着英国逐步“解封”，英国零售销售量5月实现创纪录增长，在线销售红火。

路透社19日援引官方数据报道，英国零售销售量继4月下跌18%后，5月上升12%。非食品类商店5月销售量增长24%；随着人们开始驾车出行，燃油销售量同期增长49%。

大部分商铺6月15日以前处于关闭状态，随着它们逐渐开门迎客，英国6月零售销售量预期进一步上涨。另一项调查结果显示，英国的消费者信心6月达到采取防疫限制措施以来最高水平。

经济学家对消费回暖持谨慎乐观态度。英国中央银行英格兰银行行长安德鲁·约翰·贝利18日说，英国经济上半年下滑程度虽然没有英格兰银行先前预估的那么糟糕，但现在还无法断言接下来一定会强势反弹。

英国万神殿宏观经济学研究公司经济学家塞缪尔·图姆斯说：“不应把5月零售销售量回暖解读为经济正在开始‘V型’恢复的一个信号。”

图姆斯说，英国政府一项覆盖900万工作岗位的支持计划将于10月结束，一些英国家庭收入届时可能受影响。

疫情期间经济活动大幅减少和抗疫支出让英国政府面临不小的公共财政压力。英国国家统计办公室发布的数据显示，5月英国公共部门净借债达552亿英镑（约合4830亿元人民币），是去年同期的9倍。

路透社报道，英国公共债务存量截至5月底增至1.95万亿英镑（约合17万亿元人民币），是1963年以来首次超过国内生产总值(GDP)。

英国财政大臣里希·苏纳克说：“让我们的公共财政恢复至更可持续水平的最好方式是：安全地重启经济，让人们重返工作岗位。”（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)