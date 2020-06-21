美海军坚持解除“罗斯福”号前舰长职务

美国海军19日改变先前恢复“西奥多·罗斯福”号航空母舰前舰长布雷特·克罗泽职务的建议，宣布坚持解除其职务，也不会任用他担任其他指挥职位。

今年3月下旬，克罗泽向上级通报舰上出现疫情，要求安排舰上人员上岸接受隔离和检测。通报内容为媒体报道并广泛转载。4月2日，时任美国代理海军部长托马斯·莫德利以克罗泽应对疫情挑战不专业等为由将其解职，引发争议和质疑。莫德利在各方压力下辞职，美国海军展开调查，曾建议恢复克罗泽舰长职务。

美国海军作战部长、海军上将迈克·吉尔戴19日在国防部新闻发布会上说，深度调查显示，尽管克罗泽请求上层采取更多措施挽救舰上人员，但他本人没有做出足够努力遏制疫情蔓延。最终，超过1200名舰上人员确诊感染，其中1人病亡。

海军还宣布，暂缓对克罗泽任舰长时的直属领导、航母战斗群指挥官海军少将斯图尔特·贝克的晋升。

海军4月初步调查后，吉尔戴曾建议恢复克罗泽职务。不过，吉尔戴这次说，从更深层次看，克罗泽与贝克都“远远低于”预期。

吉尔戴说：“如果我当时知道现在掌握的情况，我就不会建议恢复克罗泽的舰长职务。如果克罗泽今日仍在指挥，我也会把他解职。”

按吉尔戴的说法，克罗泽对未隔离的水兵预警不足，还过早允许已隔离水兵结束隔离，因此将舰上人员置于更高风险，可能加剧疫情蔓延。

吉尔戴还说，克罗泽不再适合担任其他任何指挥职位，将另有任用。

海军这项决定遭到美国民主党方面质疑，称对此“持保留意见”和“深感惊讶”。（庄北宁）（新华社专特稿）

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