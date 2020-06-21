(抗击新冠肺炎)普京：莫斯科疫情快速好转 某些地区依然严峻

中新社莫斯科6月20日电 (记者 王修君)俄罗斯总统普京20日在与医护人员举行视频会议时表示，疫情在莫斯科快速好转，而在某些地区依然十分严峻。

普京说，莫斯科的经验有助于其他一些地区快速战胜疫情。他强调，俄罗斯在疫情下付出了最小的代价，是因为尽可能使用了储备的隔离病床。这使得在疫情早期阶段，大量病人入院治疗成为可能。

普京表示，由于超前储备，俄罗斯仅使用了约2%的呼吸机。他表示，即使是短时间内用不上，莫斯科也将不会减少储备的隔离病床数量。这些储备病床将被用于对抗秋季或未来其它时候出现的第二波疫情。

普京提到，由于全社会的努力和医护人员的工作，俄罗斯的疫情已经开始消退。目前需要改善基层医疗体系，充实人员储备，同时要确保在各级医疗机构的中广泛使用数字化和人工智能技术。

普京提到，目前俄罗斯已经出现了治疗新冠病毒感染的药物。就治疗和纯度来说，这是世界上最好的药物，说明俄罗斯在该研究领域的科研水平很高。希望在最短时间内，俄罗斯能出现新冠病毒疫苗。

20日，俄罗斯加马列亚流行病与微生物学国家研究中心主任金茨堡表示，俄罗斯疫苗可能于秋季开始生产。在进行临床实验前，疫苗已就安全性、免疫原性和免疫力保护效力等方面在大小动物身上进行了实验。

6月18日，俄罗斯布尔坚科军事临床总医院和莫斯科国立谢切诺夫第一医科大学两家机构开始进行新冠病毒疫苗临床实验。20日，俄国防部发布消息称，在布尔坚科军事临床总医院接受疫苗注射的志愿者全部感觉正常，未出现不良反应。

此前，俄罗斯首款用于抗新冠病毒的药物“阿韦法韦(Avifavir)”已获得俄卫生部批准生产。

据俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部20日消息，在过去一天内俄罗斯新增新冠病毒感染病例7889例，累计感染人数达到576952人。这是全俄连续4天单日新增感染人数低于8000人。其中莫斯科单日新增1057例，增幅为0.5%，是全俄增幅最低的地区。

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