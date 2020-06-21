因创作歌曲《中国很强大》在社交网络走红的瑞士流行摇滚乐队——斯蒂梵乐队最近走入人们的视线。歌曲融合了迪斯科、灵魂乐、流行乐的风格，将中文“中国加油，武汉加油”反复穿插在英文歌词中。没有花哨的伴奏，没有华丽的歌词，但“你会好起来的”“中国一定会赢”这些话语，已经唱到了中国听众的心坎里。词曲作者伊凡·弗雷纳尔说，歌名《中国很强大》有两层含义，一是中国伟大，二是中国人民坚强，因此定能战胜困难。

2019年，斯蒂梵乐队就曾受邀来到中国，参加了中国规模最大的法语香颂音乐节——“三月香颂饕餮”。尽管早已是全球各大音乐节的常客，但这一次演出对他们来说与众不同。乐队主唱伊凡说：“在中国演出有一种不一样的感觉。”

斯蒂梵乐队成立于2012年，至今已发行4张音乐专辑。作为流行摇滚乐队，他们用现代的制作方式，将摇滚、迪斯科与流行音乐巧妙地融合在一起，形成了明朗、清爽、平易近人的音乐风格。其音乐创作多取材于身边的暖心小事，表达普通人的感受。伊凡说，这种态度来源于卓别林，“他让我明白，生活有很多艰难困苦，但只要有机会可以让它变得更轻松、更有趣，我们就要抓住这些机会。”

“来到中国才知道，这里有很多高水平音乐节。”伊凡说，组织一场大型音乐节，在西方需要一年，在中国只要一个月，且可实现同样的效果，“令人不可思议”。伊凡认为，这源于中国重视文化产业发展，大力支持音乐节等艺术活动的举办。

一场精彩的音乐节离不开主办方和演出团队的努力，也离不开观众的参与。伊凡说，中国观众热爱音乐、尊重音乐，有很强的音乐鉴赏力，可以同时欣赏爵士、说唱、摇滚、节奏布鲁斯等多种风格的音乐，不会因为钟爱一种风格而排斥另一种。“这是对音乐最好的反馈。一些西方乐迷在听音乐时过于看重音乐类型和流派，执着于将不同音乐归类，而忽略了享受音乐本身的乐趣。”

2019年全年，该乐队在中国完成了16场巡演。在北京巡演时，他们还成就了一段良缘。一个中国男孩在看完表演后找到乐队成员，说他早就买好了戒指准备求婚，却一直没找到合适时机，直到今晚欣赏完精彩演出才作出决定，想请他们做个见证。伊凡回忆道：“这就是音乐的力量，它是我们共同的语言，让我们收获跨越语言和民族的缘分。”中国观众对音乐的热情让乐队备受鼓舞，他们计划再来中国演出。

在与笔者交谈过程中，斯蒂梵乐队用中文一字不落地演唱了歌曲《我的未来不是梦》，他们也为乐队未来的“中国音乐之旅”定下了“三步走”目标：第一步，与中国音乐人合作，将他们以往的歌曲进行全新改编；第二步，学习和表演更多中文歌曲；第三步，把中国风融入音乐创作中。如今，第一步已经实现，乐队与中国音乐人合作的专辑即将出炉。伊凡说：“与中国音乐人合作非常愉快，对音乐的热情和专业让我们走到了一起。”

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 07 版）

(责编：岳弘彬)