近距离感受当下中国脉动(海客谈神州)

雅拉·密斯里。

阿拉伯语版《欧阳江河诗选：有一种东西叫做石头和埃及行星》。

雅拉·密斯里供图

苏童作品《另一种妇女生活》阿拉伯语译本。

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陆文夫作品《美食家》阿拉伯语译本。

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阿拉伯语版《海子诗选：抱着白虎走过海洋》。

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开罗的仲夏，正值凤凰花绽放时节。浓郁的花香中，埃及青年翻译家雅拉·密斯里，这位第十三届“中华图书特殊贡献奖”青年成就奖获得者，与我侃侃而谈。“中国文化是人类文明中最伟大的文化之一，就像埃及文化、美索不达米亚文化和希腊文化一样，阿拉伯读者对中国文化越来越热爱……”

“作为年轻人，我们必须有自信，有奉献精神和完成工作的能力”

时光回到去年8月，雅拉来到骄阳似火的北京，参加第十三届“中华图书特殊贡献奖”颁奖仪式。中华图书特殊贡献奖是中国政府面向海外设立的出版最高奖项，授予在介绍中国、推广中华文化和中国出版物等方面贡献突出的外国作家、翻译家和出版家。2019年度青年成就奖获得者共3人，雅拉就是其中之一。

“这个奖项是对我2012年以来从事翻译工作的奖励，更是对我学习中文和中国文化的极大肯定。”从2006年开始，雅拉曾先后在埃及艾因夏姆斯大学和山东师范大学学习中文，对中国文化的理解日益深入。雅拉说：“这个奖项也是对年轻翻译人员的褒奖和鼓励。作为年轻人，我们必须有自信，有奉献精神和完成工作的能力。”

如今，32岁的雅拉已经走过了7年的翻译路程，对中埃文化交流事业满怀热忱。在雅拉看来，她的名字能与许多世界著名翻译家和汉学家一同出现，是一种莫大的荣幸，是对她在译介中国文学作品、向阿拉伯民众传播中国文化的道路上继续前行的极大鼓舞。

“我对中国文学的热情源于不间断的学习”

1988年，雅拉出生在埃及北部海滨城市亚历山大。说起与中文结缘，还得回溯到雅拉的中学时代。高中毕业后，她本想在理工学院学习地质学，或者在艺术学院学习英语文学。“父亲建议我学习汉语，因为今天的中国在世界舞台上有着越来越大的影响力。最终，我选择在艾因夏姆斯大学学习中文，然后到山东师范大学留学了一年。”

“我对中国文学的热情源于不间断的学习。”雅拉说，当她在学习中对中国语言有了一些认识时，便在中文网站上阅读故事、诗歌和短文。在那之前，她曾在父亲的书房里读过一些翻译成阿拉伯语的中国文学作品。

2011年，雅拉以优异成绩结束了在山东师范大学汉语专业的学习。这之前，雅拉翻译的第一篇小说《我的父亲母亲》在《读者》杂志上发表，为她的中国留学生活画上了一个圆满的句号，也开启了雅拉的文学翻译之路。

如今，翻译、出版和传播中国文化，尤其是译介中国当代文学，已成为雅拉孜孜以求的事业。截至去年，雅拉已出版中国图书译作近10部，涉及散文、诗歌、小说等不同体裁，代表译作有《西川诗选》《美食家》等。谈到近期翻译计划，雅拉说：“我正在校对已经翻译完成的3部中国文学作品：《格非短中篇小说集》《余华短中篇小说集》和《新世纪爱情故事》，它们将很快付梓。我还计划翻译作家宁肯的《北京：城与年》及一些中国作家的文学和写作讲座等。”

“致力于将中国的文学创造力转化为阿拉伯语作品”

翻译中国文学作品，为雅拉认识和感悟中国文化和中国社会打开了一扇窗。雅拉说：“任何一种语言的文学，无论是古代的还是现代的，都表达着人类的关切、梦想和抱负。我选择文学翻译，不仅因为我热爱文学，更因为我希望把中国文学介绍给更多读者。中国文学博大精深，蕴含着东方特有的价值观和创造力”。

雅拉青睐中国当代文学，认为中国当代文学能使阿拉伯读者近距离地感受到当下中国的脉动，搭建起一座瞭望中国现实社会、深度透视和理解时下中国的平台。她主要翻译20世纪80年代至今的中国文学作品。“在我看来，这一时期有力地反映了当代中国快速而巨大的发展变化。”对于作品选择和翻译标准，雅拉有着严格的要求。一是要对所选材料怀有热情，二是它应该能对阿拉伯读者了解中国有一定帮助，并且作品应在中国文学界有一定分量。

我与雅拉的交流自始至终都用汉语进行，她的汉语流利地道，对中国社会和文化有着自己的观察与理解。我们会面时恰逢中国两会，雅拉对中国生态建设、中国对全球可持续发展贡献等感触很深。在中国期间，雅拉不仅对她学习生活的济南喜爱有加，还去过曲阜、上海、北京、贵阳等地，时常为山清水秀、幽静怡人的自然景观所感动，中国以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展模式，给她留下了深刻印象。通过对中国各地的实地探访，她对中国和中国人民的感情与日俱增。

如今，汉语教学在阿拉伯地区越来越普及，中国参与了阿拉伯世界的许多经济和文化项目，雅拉对此感到十分欣喜。她说：“我们需要互相了解，中国提出的共建‘一带一路’倡议为这种交流带来了更多可能。”雅拉希望能够尽自己的努力参与其中。“就我个人而言，我想成为中国文学的译者，致力于将中国的文学创造力转化为阿拉伯语作品。中国文学作品总是能吸引读者一直读下去，因为中国文化实在太有魅力了！”雅拉说。

告别雅拉，已是正午时分。阳光下，凤凰花愈显热烈艳丽。笔者感到，热衷于文学翻译的雅拉，恰似绽放的凤凰花，将中华文化、中国文学的美丽芬芳，源源不断地传播给越来越多的阿拉伯读者……

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 07 版）

(责编：岳弘彬)