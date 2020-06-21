就欧洲议会通过涉港国安立法决议发表谈话

新华社北京6月20日电 6月20日，针对欧洲议会就全国人大香港国家安全立法通过所谓决议，全国人大外事委员会发言人尤文泽表示，该决议严重歪曲事实，打着“人权”“保卫香港高度自治”的幌子，公然插手香港事务、干涉中国内政。我们对此予以强烈谴责，表示坚决反对。

尤文泽说，去年6月“修例风波”以来，香港暴力恐怖活动不断升级，法治和社会秩序遭受严重践踏、繁荣稳定遭受严重破坏，“一国两制”原则底线遭受严重挑战。鉴于香港在维护国家安全方面的严峻形势，根据全国人大有关决定，全国人大常委会制定有关法律，从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，进一步完善香港特别行政区同宪法和基本法实施相关的制度机制，是为了确保“一国两制”行稳致远，维护香港的长期繁荣稳定。

尤文泽说，国家安全与主权和领土完整密切相关，在任何国家都属中央事权。中国政府依照宪法和香港基本法，采取必要措施建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是中国内政，符合中央对香港的一贯方针政策。涉港国家安全立法针对的是极少数严重危害国家安全的行为，将更好地保障香港居民享有的合法权益，不会限制香港依法享有的人权和自由，不会损害香港高度自治和“一国两制”。

尤文泽表示，中国管治香港的法律依据是宪法和香港基本法，而不是《中英联合声明》。中国政府在《中英联合声明》中单方面宣示的对港方针政策均已纳入香港基本法，得到全面有效实施，根本不存在中国政府不遵守《中英联合声明》的问题。《中英联合声明》没有赋予英国对香港特别行政区承担任何责任，英国对香港特别行政区无主权、无治权、无监督权。《中英联合声明》不能成为任何外国、组织和个人干涉香港事务和中国内政的借口。

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 04 版）

(责编：岳弘彬)