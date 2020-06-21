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国际人士严词批驳美国所谓涉疆法案——

“通过所谓的‘法案’是无理取闹”

2020年06月21日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　针对美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，接受本报记者采访的外国专家学者纷纷表示，美国此举无视中国新疆社会大局稳定、人权事业进步的客观事实，是对中国内政的粗暴干涉，是对国际法和国际关系基本准则的公然践踏。

　　“中国政府的新疆政策旨在从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生，既符合中国法律，又是对联合国《防止暴力极端主义行动计划》的具体落实，得到新疆各族人民的拥护和支持。新疆事务纯属中国内政，外国无权干涉，美国此举公然践踏国际法和国际关系基本准则，是对中国内政的粗暴干涉，令人不齿。”日本市民团体“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景说，美国此举用心险恶，本质是拿“人权”“宗教”为幌子，栽赃中国，干涉中国内政，以达到遏制中国发展的险恶用心。美国此举无视中国新疆社会大局稳定、人权事业进步等客观事实，严重违背国际道义和人类良知。美国应该立即停止干涉别国内政，多去努力解决自身存在的严重种族歧视等人权问题。

　　俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会委员艾琳娜·帕尼娜在接受媒体采访时表示，美国此举粗暴干涉他国内政。在美国种族冲突和动荡持续不断的背景下，美方的指控显得特别荒谬和可笑。美国此举的主要动机是为了维护自身的经济和地缘政治利益，以此为借口向中国施压。

　　泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德说，以所谓的“人权、民族、宗教”为借口干涉别国内政，是某些国家的惯用伎俩。“美国将所谓‘2020年维吾尔人权政策法案’签署成法，是对中国内政的粗暴干涉，严重违反了国际法和国际关系准则。”中国不断采取措施促进新疆发展，别的国家无权说三道四。在反恐问题上，各国应协调一致，在稳定中求发展。

　　埃及《金字塔经济周刊》国际部主任萨米亚曾对新疆进行过实地考察，并发表了许多关于新疆的客观文章。萨米亚告诉本报记者，新疆社会稳定、人民安居乐业、各民族和谐相处，经济等各方面建设都取得了有目共睹的成就。“那里根本不存在所谓的‘人权’问题，美国对中国的指责毫无道理，通过所谓的‘法案’是无理取闹，是对中国内部事务的粗暴干涉。”

　　柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，中国民族众多，民族区域自治制度具有中国特色。对新疆的治理是中国国家治理的重要一环，外人无权横加指责。柬埔寨有句俗语，“只有在自家房子里，才知道屋檐是否挡雨”。美国以“人权”和“民主”为借口，制定法律干涉中国内政，可笑可耻，是对中国主权的侵犯。

　　谢莫尼勒说：“我们可以清楚地看到，美国在中东等地区肆意插手，破坏了地区和平，很多国家的人民至今没摆脱贫困和战争。”作为世界第二大经济体，中国正在朝着正确的发展方向迈进，并给亚洲乃至世界带来发展繁荣的机遇。谢莫尼勒认为，美国出于政治目的搞“小动作”，已经被大多数国家看穿。在维护主权、促进发展的原则问题上，中国不会让步。美国应该清醒地认识到这一点。

　　（本报曼谷、东京、莫斯科、开罗6月20日电  记者丁子、刘军国、殷新宇、黄培昭）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月21日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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