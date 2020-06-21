团结在多边主义旗帜下（和音）

团结就是力量。疫情防控全球阻击战关乎人类健康福祉，关乎世界发展繁荣，关乎人类前途命运，世界必须团结在多边主义旗帜下

面对新冠肺炎疫情造成的严重危机，人类必须作出正确抉择。加强团结合作还是寻求脱钩孤立？推进多边协调还是奉行单边主义？日前，习近平主席在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，强调要坚定不移践行多边主义。峰会发表联合声明，强调中非双方加强团结合作，支持联合国及世界卫生组织发挥引领和协调作用，携手战胜疫情。在全球抗击疫情的重要时刻，中非双方从长远计、为天下谋，发出支持多边主义的“中非声音”，为加强国际抗疫合作注入了“中非力量”。

中非团结抗疫特别峰会，传递出坚定维护和弘扬多边主义的信心和决心。峰会由中国和非盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同倡议举行，非盟峰会主席团成员国、非洲重要次区域组织轮值主席国等非洲国家领导人以及非盟委员会主席应邀出席，联合国秘书长、世界卫生组织总干事作为特邀嘉宾与会。各方广泛积极参与，充分说明支持团结抗疫的意愿，充分反映出国际社会对非洲防控疫情、应对疫情冲击的重视和支持。世界卫生组织总干事谭德塞认为，中非团结抗疫特别峰会“对于全球加强团结、共同抗疫十分重要”。

加强多边合作是全球团结抗疫的应有之义。面对病毒这一人类共同敌人，国际社会理应拿起团结合作这个抗击疫情最有力的武器，战而胜之。“合作”是中非团结抗疫特别峰会的高频词。最大的发展中国家携手发展中国家最集中的大陆，相互声援、并肩战斗，生动诠释了中非命运共同体的深刻内涵，为国际抗疫合作树立了新标杆。非盟轮值主席、南非总统拉马福萨表示，“非中团结以及更加良好的多边合作是我们赢得抗疫斗争的关键”。联合国秘书长古特雷斯强调，应对新冠肺炎疫情等全球挑战，国际社会需团结一致、相互支持，这是多边主义的核心。

疫情也是对全球治理观的检验。只有秉持正确的理念开展国际合作，在抗疫行动中才能心往一处想，劲往一处使，收获真效果。“多边主义最基本的道理，就是国际上的事情，要由各国商量着办，要按大家同意的规矩办，要兼顾各国利益和关切。”中国和非洲国家一贯坚定遵循这个“最基本的道理”，在本次峰会的联合声明中，双方重申坚定支持多边主义，反对单边主义，维护以联合国为核心的国际体系，捍卫国际公平正义。面对全球挑战，世界更需要坚持多边主义，这是当前国际社会的普遍共识。在个别国家一些政客罔顾事实指责世卫组织之时，联合国大会、欧盟、非盟、不结盟运动、“77国集团和中国”等纷纷表达对世卫组织的坚定支持，也有力地说明了这一点。

践行多边主义，坚定捍卫国际公平正义。只有各方平等参与，多边机制才有活力，才能形成有效合力，进而捍卫国际公平正义。同样，只有捍卫国际公平正义，才能维护多边机制的活力，才能凝聚起全球抗疫合力。个别国家一些政客将疫情政治化、病毒标签化，大搞种族歧视和意识形态偏见，完全是逆流而动，严重威胁全球合作抗疫大局。中非双方共同表示反对将疫情政治化、病毒标签化，呼吁国际社会共同防止歧视、污名化作法，打击错误和虚假信息，展示出坚守国际公平正义的坚定意志。这些重要共识有利于推进国际抗疫合作，也有利于维护发展中国家共同利益。

团结就是力量。疫情防控全球阻击战关乎人类健康福祉，关乎世界发展繁荣，关乎人类前途命运，世界必须团结在多边主义旗帜下。中非团结抗疫特别峰会发出支持多边主义的强音，唱响团结合作的主旋律，对全球团结抗疫具有重要推动作用。

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 02 版）

(责编：岳弘彬)