坚定不移践行多边主义

习近平主席6月17日晚在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，强调团结合作是抗击疫情最有力的武器。中方愿同非方一道，维护以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织为全球抗疫作出更大贡献。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，在全球抗击新冠肺炎疫情的重要时刻，中非团结抗疫特别峰会凝聚了中国和非洲国家抗疫共识，提振了全球早日战胜疫情的信心，有利于捍卫多边主义和国际公平正义。

“中非抗疫合作是国际合作抗疫的一个典范”

习近平主席指出：“我们要坚持人民至上、生命至上，统筹资源，团结合作，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，最大限度降低疫情负面影响。”各国人士对此予以高度评价。

阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留表示，疫情仍在全球蔓延，中国政府、企业、社会团体为非洲国家提供了大量物资援助和技术支持。中国携手非洲国家共同抗击疫情，鼓舞了非洲人民的信心和士气，有助于非洲早日克服疫情影响，尽快恢复经济社会发展。

“中非抗疫合作是国际合作抗疫的一个典范。”塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇表示，中国向非洲国家提供了检测试剂、医疗防护装备、呼吸机等救援物资，并向非洲多个国家派遣医疗专家团队，“中国的援助对于非洲国家是雪中送炭”。

法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽表示，面对疫情，中方大力援助非洲国家和人民，并在此次峰会上提出了继续携手非洲国家抗击疫情的一系列举措，这些实实在在的行动，不仅可以帮助改善非洲国家的卫生基础设施，也有利于促进其经济恢复。

日本明治大学特任教授纐缬厚表示，中国积极向非洲多国派出医疗专家组、提供抗疫物资援助、分享疫情防控经验，体现了人道主义精神。“中非团结抗疫特别峰会的举行，有助于促进中国和非洲人民加强团结，早日战胜新冠肺炎疫情。”

澳中工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示，中非友谊源远流长，在非洲处于困难的时候，中国总能给予大量无私的援助。此次峰会上，中方承诺继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购抗疫物资，承诺在新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家等，这些行动“既体现了中非友好，也体现了中国作为负责任大国的担当”。

“这份情谊是中非携手合作、共谋发展的坚实基础和动力源泉”

“我们在中非合作论坛北京峰会上一致决定构建更加紧密的中非命运共同体。今天我们召开团结抗疫特别峰会，就是用实际行动践行北京峰会承诺，也是为国际抗疫合作贡献力量。我相信，人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活。”习近平主席的讲话既擘画了中非关系发展的未来方向，也为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大正能量。

墨西哥学院亚非研究中心研究员莉莉娅娜·阿尔索夫斯卡表示，中方表示将同二十国集团成员一道落实二十国集团缓债倡议，并呼吁二十国集团在落实当前缓债倡议基础上，进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限。这再次证明中国是非洲患难与共的真朋友，体现中国为积极推动国际合作所发挥的重要作用。

俄罗斯科学院非洲研究所俄非关系中心主任研究员塔季扬娜·杰伊奇表示，中非合作坚持互利共赢，共建“一带一路”为非洲国家带来发展所需的资金、技术，并带动当地人才素质提升，为非洲发展作出重要贡献。

“中国全力支持非洲抗疫行动值得国际社会尊重。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克曾在非洲工作多年，中国对非洲的发展援助给他留下深刻印象。他认为，中非双方坚守传统友谊，携手抗击疫情，为支持多边主义、加强国际抗疫合作起到了示范作用。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，面对疫情，中国和非洲相互支持、团结合作，向世界展示了命运与共、共克时艰的精神。“中非友谊就是在这种并肩战斗中建立起来的，经得住时间的考验。”

穆萨贝留表示，在共同抗击疫情的过程中，中国和非洲国家的友谊得到深化，“这份情谊是中非携手合作、共谋发展的坚实基础和动力源泉，中非全面战略合作伙伴关系必将得到更高水平发展”。

“以实际行动诠释了人类命运共同体的深刻内涵”

新冠肺炎疫情是全人类面临的重大挑战，是第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。习近平主席在主旨讲话中强调要坚定不移践行多边主义。对此，国际人士高度赞赏，认为中国主张顺应时代潮流，对捍卫多边主义和国际公平正义、推进抗疫国际合作至关重要。

世卫组织总干事谭德塞感谢中国给予非洲的各项抗疫支持。他表示，中非团结抗疫特别峰会这一平台对全球加强团结很重要，“病毒正在加速传播，我们只有比病毒行动得更快才能战胜它，而快速行动的最关键因素就是团结。”

日本筑波大学名誉教授进藤荣一说，病毒无国界，单凭一国之力，难以战胜新冠病毒。各国必须摒弃分歧，立即停止将疫情政治化、病毒标签化，携手加强合作。

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德表示，中国始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向国际社会分享抗击疫情信息，积极与各国展开合作，向疫情严重国家提供医疗物资援助、派遣医疗专家组，“以实际行动诠释了人类命运共同体的深刻内涵”。

杜泽指出，在新形势下，中非加强共建“一带一路”合作具有重要意义，将为非洲国家复工复产创造更多机会和条件，也将为全球经济复苏带来强劲动力。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略表示，新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战。坚持多边主义，在多边框架内积极开展国际合作，才能有效抗疫。这也是维护国际公平正义、实现全球和平与稳定的必然选择。

（本报北京、罗马、布鲁塞尔、巴黎、莫斯科、东京、堪培拉、墨西哥城、柏林、曼谷、华沙、里约热内卢6月20日电 记者刘慧、叶琦、任彦、张朋辉、刘玲玲、殷新宇、刘军国、陈效卫、刘旭霞、花放、林芮、于洋、张远南）

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 02 版）

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