北美观察丨美多名高官辞职，指特朗普违背核心价值观

当地时间6月18日，美国国务院主管立法事务的助理国务卿玛丽·伊丽莎白·泰勒提交辞呈。泰勒是特朗普政府非裔官员中职位最高的官员之一。她认为，政府近期处理抗议示威的方式，以及特朗普对非裔美国人的种种不敬评论，已经使她无法继续为政府效力。当天，五角大楼政策官员凯瑟琳·惠勒巴格亦提交辞呈。而此前，前国防部副部长詹姆斯·米勒也刚刚辞去国防科学委员会职务。

媒体发现，多名政府高官不仅接连辞职，而且不乏对总统执政言行的批评，以及对美国政府的失望。

△当地时间6月18日，五角大楼政策官员凯瑟琳·惠勒巴格和美国国务院主管立法事务的助理国务卿玛丽·伊丽莎白·泰勒双双递交辞呈

“严重违背核心价值观，听从良心辞职”

现年30岁的泰勒2018年10月成为美国历史上最年轻的立法事务助理国务卿，也是首位担任此职的非裔女性。在白宫任职期间，她帮助政府与参院协调了400多项总统任命，其中包括协助任命美联储主席鲍威尔、国务卿蓬佩奥，以及最高法院法官尼尔·戈萨奇。

泰勒在辞呈中表示，她无法继续忍受特朗普在种族问题上的言行：“动荡的时刻能够改变一个人，改变人生轨迹，并且重塑人格。总统对于非裔人群和种族不平等问题的评价和行动，与我的核心价值观和信念严重相悖。因此，我必须听从自己的良心，辞去立法事务助理国务卿一职。” 《华盛顿邮报》邮报指出，“泰勒的辞职相当于对特朗普在国家动荡之际管理手段的一纸起诉书。”

△《华盛顿邮报》邮报指出，泰勒的辞职相当于对特朗普在国家动荡之际管理手段的一纸起诉书

系列种族暴力死亡事件，动摇国家核心

泰勒在6月3日给国务院同事的集体信中写道，非裔美国公民乔治·弗洛伊德被白人警察暴力执法致死，以及近期美国发生的一系列黑人被警察杀害事件，“动摇了国家的核心”，“每当我们目睹这些令人发指的谋杀性事件时，都在提醒我们，国家的伤口深处，没有得到治疗”。

5月25日，手无寸铁的弗洛伊德被白人警察用膝盖压颈长达8分钟46秒，最终因窒息而死亡。此后，全美范围内爆发了长达近一个月的抗议示威。

然而，就在各州长忙着镇压示威抗议活动的同时，特朗普却指责州长们的应对措施软弱无力，并要求执政当局必须“统治”抗议民众，同时他还发布社交推文称，“当抢劫开始，枪声就会响起”，对抗议活动进行威胁。舆论指出，特朗普对抗议者采取的手段激进而强硬。

总统摆拍清障激怒官员，公开信辞职质问底线

媒体指出，与其说是“调停”，特朗普的做法更像是火上浇油。6月1日，特朗普在白宫玫瑰园就全国抗议事件发表全国电视讲话后前往圣约翰教堂，并手持《圣经》站在教堂外留影。为了给特朗普摆拍，警察用警棍盾牌殴打抗议者，向人群投掷催泪瓦斯弹，以扫清前往教堂的“路障”。

对此，前国防部副部长詹姆斯·米勒表示无法容忍，次日即在《华盛顿邮报》上发表公开信，辞去国防科学委员会职务。米勒在致国防部长马克·埃斯珀的辞呈中写道：“白宫外面守法的示威者被催泪瓦斯和橡皮子弹驱散，这不是为了安全起见，而是为总统去拍照的出行扫清道路。”米勒指出，总统的行为已经“违背了他许下的必须尊重法律、忠实执行的誓言”。

“任何宣誓就职的人都必须决定自己的底线在哪里，”米勒写道，“不幸的是，似乎特朗普总统少有跨不过去的底线。”他在信中质问埃斯珀，如果向白宫前的平民发起攻击依然不属于违背忠实执行法律的诺言，那么底线到底在哪里？

△前国防部副部长詹姆斯·米勒在《华盛顿邮报》发表公开信，辞去国防科学委员会职务

全然不了解，但邀功不能停

媒体普遍指出，特朗普在一些肃穆敏感事件上的处理，出言不逊，少有尊重之情。

弗洛伊德被害过去仅十天，特朗普便于6月5日的发布会上大赞美国经济复苏时不恰当地说：“说不定乔治也正从天上看着这些，并且会说，这真是我们国家发生的一件大好事。”特朗普还说，这对弗洛伊德是“了不起的一天，对所有人都是了不起的一天”。

△《商业内幕》指出，弗洛伊德被害过去仅十日，特朗普便在大赞美国经济复苏时不当地表示，这对弗洛伊德是“了不起的一天”

当记者问及政府有什么消灭种族主义的具体政策时，特朗普的回应文不对题：“我们国家如此强大，这就是我的计划。我们将拥有世界上最强大的经济。”记者再次追问，并强调事实上非裔人口的失业率已在5月提高了0.5%，特朗普却扔给记者几个大字：“属你了不起。”令在场者瞠目。

除了不了解实际经济数字，媒体发现特朗普对黑人历史亦知之甚少。

特朗普竞选团队原计划于6月19日在俄克拉荷马州第二大城市塔尔萨举办竞选集会，但6月19日恰逢美国“六月节纪念日”，以纪念得克萨斯州1865年6月宣布废除奴隶制。此外，塔尔萨在一个世纪前，正是美国历史上针对非裔美国人暴行最严重的地区之一。当得知该消息后，特朗普团队于不到一周前匆匆决定将竞选活动推迟一天。特朗普告诉采访记者说，“没人听说过”这个纪念日，他的一些政治同僚“毫不知情”，而正是他本人的做法，才让“六月节纪念日”出了名。特朗普大言不惭地说：“我做了件好事，是我让它出了名。”

（编辑 郭华）

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