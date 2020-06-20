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世卫组织：新冠病毒仍在快速传播

2020年06月20日13:26  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦6月19日电（记者 刘曲）世界卫生组织19日表示，新冠病毒仍然在全球快速传播，各国要预防可能出现新的疫情高峰。

　　世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，新冠病毒目前仍然在快速传播，大多数人仍面临感染风险。世卫组织数据显示，18日各国向世卫报告的新增病例超过15万例，其中近一半来自美洲，南亚和中东地区也报告了大量病例。

　　谭德塞说，世界正处于一个新的危险阶段，虽然许多人都厌倦了居家避疫情，各国也渴望在社会和经济活动等方面放开，但他仍呼吁所有国家和民众保持高度警惕，继续保持社交距离，在适当时候戴口罩并经常洗手。

　　世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说，现在还没有对“第二波疫情”的准确定义，一些地方新发现的聚集性感染事件不一定就意味着第二波疫情，有可能只是第一波疫情中的又一个“高峰”。和通常流感的传播模式不同，新冠疫情在许多地方出现第一个高峰后并未出现大幅下降的情况，而只是因为防控而维持在一个相对稳定的水平。应利用这段平稳期在人员、物资等方面做好充分准备，以预防下一次可能出现的高峰。

　　对于中国北京出现的最新疫情，世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗说，北京最新疫情中的一些病毒基因序列已公开上传供大家分析研究，世卫组织也收到了中方的通报。对于特殊环境可能起到病毒传播“放大器”作用，应做更多、更详细的流行病学调查，这样才能深入了解病毒传播特点。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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