联合国人权机构通过决议强烈谴责美国非洲裔男子遭暴力执法死亡事件

新华社日内瓦6月19日电（记者聂晓阳 陈俊侠）联合国人权理事会19日以协商一致的方式通过决议，对美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法后死亡事件表示“强烈谴责”，呼吁有关国家采取切实措施，促进和保护非洲人和非洲人后裔的人权和基本自由。

这份最新通过的决议由布基纳法索等国提出，名为《防止执法人员过度使用武力和其他侵犯人权行为，促进和保护非洲人和非洲人后裔的人权和基本自由》。

该决议说，联合国人权理事会在强烈谴责弗洛伊德死亡事件的同时，还对这一事件暴露的有关执法机构针对非洲人和非洲人后裔的持续的种族歧视和暴力行径表示谴责。

决议表示，联合国人权理事会对暴力、种族仇恨、仇恨言论、仇恨犯罪、新纳粹主义等基于种族或民族偏见的暴力思维的抬头感到震惊，对有关执法机构暴力对待和平示威者感到痛惜。

决议要求联合国人权事务高级专员尽快编写一份关于系统性种族主义和执法机构违反人权行为的报告，审查有关国家政府应对反对种族主义和平抗议的措施，并持续关注弗洛伊德之死所引发的后续事件。

今年5月25日，美国明尼阿波利斯市白人警察在拘捕弗洛伊德时用膝盖长时间压迫其颈部，弗洛伊德随后死亡。这一事件在全美和许多国家引发大规模抗议浪潮。6月17日至18日，应联合国非洲集团要求，联合国人权理事会举行紧急会议，对弗洛伊德之死所暴露的种族主义、警察暴力等问题进行了集中讨论。

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