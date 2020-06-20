民调显示特朗普支持率降至半年多来最低

多名政治分析师18日说，美国民众对总统唐纳德·特朗普应对新冠疫情、整改警察部门的表现都不甚满意，这使得他在最新一次民意调查中支持率降至去年11月以来最低。

【拜登大幅领先】

路透社和益普索集团17日发布的一项民意调查结果显示，仅38%的美国成年人认可特朗普的执政表现，为去年11月以来最低。去年11月时，美国国会众议院民主党人正在主导针对特朗普的弹劾调查。

民调还显示，在美国登记选民中，48%的人将在11月3日总统选举中支持民主党总统候选人乔·拜登，35%支持特朗普。拜登的支持率比特朗普高13个点，这是今年2月民主党启动党内预选以来的历次民调中，拜登对特朗普领先幅度最大的一次。

美国黑人男子乔治·弗洛伊德5月25日在明尼苏达州被执法的白人警察用膝盖持续压迫颈部后死亡，由此引发的反种族歧视示威抗议浪潮席卷全美。特朗普16日签署整改警察部门的行政命令。按照路透社的说法，民调中多项民众期盼的整改措施，特朗普这份整改方案未涉及。

【传统支持者有所变动】

美国新冠病亡人数超过11万人，确诊人数超过210万人。佛罗里达、得克萨斯等州放松管控后，病例有所上升。17日的民调结果显示，55%的美国人不满特朗普应对疫情表现，仅40%认可，为3月初开始统计这一数据以来的最低值。

分析师梳理近期民调数据后认为，传统上倾向支持共和党的人群近期开始转而支持拜登。这一人群一般以男性、居住在郊区的白人女性和年龄在55岁以上人士为主。即便在共和党内部，从今年3月至6月，对特朗普的支持率也逐月递减，已累计下降13个百分点。

特朗普的“铁杆粉丝”近段时间有所减少。多项民调结果显示，4月以来，信奉基督教福音派的白人选民对特朗普的支持率下跌11个百分点；上个月美国农村地区选民对特朗普的支持率下降14个百分点，超过半数农村选民认同反种族歧视抗议。

不过在促进经济发展的能力方面，民众对特朗普的认可度高于拜登。17日的民调结果显示，43%的选民认为特朗普在这方面的能力优于拜登，38%认为拜登优于特朗普。

【民意重心转移】

路透社援引分析人士的话说，非洲裔美国人遭遇的种种不公正待遇是美国全社会目前关心和反思的第一大议题。

数名白宫前官员认为，特朗普应该更多地公开谈论美国黑人群体所遭遇的困难和挑战，应对此表达出足够的理解。

作为特朗普此前的施政重心之一，打击非法移民目前不再是美国民众关注焦点。17日发布的民调结果显示，即便在共和党内部，仅8%调查对象表示移民是他们关注的首要议题；去年1月，相关比例为34%。

共和党策略分析师亚历克斯·科南特说，虽然2020年开年对共和党来说“很糟”，民调数据也对特朗普不利，但是“在政治中5个月是很长一段时间”，11月将发生什么，现在一切都是未知。（郭倩）（新华社专特稿）

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