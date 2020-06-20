美国加州颁布“口罩令”

美国人口最多的州加利福尼亚州18日宣布，全州民众如果外出，在大多数室内场所以及无法保证社交距离的户外必须佩戴口罩，以遏制新冠病毒传播。

按照加州政府的说法，很多加州人疫情期间忽视戴口罩，所以有必要推行这一严格的新举措。

【口罩“有用”】

加州州长加文·纽瑟姆在颁布“口罩令”的声明中说：“我们看到太多人没有遮面，这会威胁我们的抗疫成果。”

加州居民4000万，依据“口罩令”，民众在室内公共场所或室外无法保持1.8米社交距离时应佩戴口罩。“口罩令”适用于人与人之间有互动的工作场所，比如员工备餐、打包食物或共同乘坐电梯等情况，但不适用于两岁以下儿童、不宜戴口罩的病人等。

“科学研究表明遮面物和口罩能起作用，”纽瑟姆说，“（口罩）对保证大家身边人的安全、商业开放、经济重启至关重要”。

加州大多数县居民现已恢复购物、餐馆就餐、美发等活动。新增新冠病例随出行限制的放松有所增加。按照州政府的说法，这一现象在意料之中，因为越来越多人接受检测。美联社报道，截至18日，超过3400名确诊病例住院，为4月以来最多。

加州政府没有说明如何强制执行“口罩令”，也没有规定如何惩罚违令者。加州公共卫生部门发言人凯特·福尔马说，违令者可能招致轻罪指控、罚款等惩罚。

美联社报道，密歇根州、纽约州、缅因州、特拉华州和马里兰州已在全州范围实施“口罩令”。

【各自为政？】

民主党人纽瑟姆先前允许州内各县市政府自行决定是否强制要求居民戴口罩。这一立场引发担忧，因为一些美国人抗拒戴口罩。按照纽瑟姆的说法，颁布“口罩令”缘于经济活动重启时很多人在公共场所不戴口罩。

共和党议员詹姆斯·加拉尔说，他宁愿让县市政府决定民众是否必须戴口罩。纽瑟姆“似乎无法下定决心”让县市政府在疫情期间“自治”。“如果他的指导更加清晰，加州人可能（对疫情）有更好准备”。

加州洛杉矶、旧金山和圣克拉拉等县要求民众出家门时必须戴口罩。奥兰治县公共卫生官员因下令民众戴口罩而遭受威胁，上周辞职。临时卫生官员克莱顿·周继而变“要求佩戴”为“建议佩戴”。克莱顿·周说，仍在评估州政府的“口罩令”。

尽管奥兰治县没有强制民众戴口罩，该县科斯塔梅萨市却有硬性规定。市长卡特里纳·福利说：“没人希望拘留不戴口罩的民众，我们只是希望大家关心彼此。”

萨克拉门托县居民雷伊·卡弗里斯说，只要外出他必戴口罩。“如果因为疏忽让10个人染病，我会对自己非常生气。”（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)