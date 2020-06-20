英媒：加拿大外交政策致“入安”再失败

英国《卫报》19日报道，加拿大在总理贾斯廷·特鲁多领导下谋求当选联合国安理会非常任理事国失败，暴露加外交政策问题。

这是加拿大第二次冲击“入安”受挫。2010年，时任总理斯蒂芬·哈珀同样谋求安理会一席，却输给葡萄牙。

报道说，特鲁多2015年首次就任总理时，承诺要带领加拿大“重回世界舞台”，如今近5年过去，结果却让人失望。

联合国大会17日开始选举2021-2022年度5个安理会非常任理事国。加拿大与挪威和爱尔兰争夺西欧和其他地区2个席位，因仅获108票、位列第三而落选。

一些专家分析加拿大“入安”再失败原因，认为政府在传递外交政策信息方面问题严重。

报道说，在选举前数天，特鲁多带领团队“疯狂”拉票，致电印度、巴基斯坦、墨西哥、北马其顿和斐济领导人拜票。关注安理会选举的人士说，最后时刻拉票可能为时已晚。

特鲁多今年2月率一支小规模代表团访问塞内加尔、埃塞俄比亚和德国，商讨加拿大“入安”事宜。因国内示威抗议频发，他取消了造访加勒比地区的计划。相较之下，挪威和爱尔兰为“入安”已持续努力数年。

韦阿莫基金会副总监马克·克斯滕说：“如果你有5年时间，为何等这么久才作相关出访和会谈？”他认为，确保在安理会拥有一席需要与其他国家长期构筑友好关系，并非易事。

加拿大为“入安”花费超过200万加元（约合1041万元人民币），远超爱尔兰。这笔钱却因政府外交信息不明晰而打了水漂。

例如，加拿大就保护人权和经济平等所作公开承诺因政府竭力维护SNC—兰万灵集团公司而严重受损。这一工程企业承认曾在利比亚欺诈行贿。加拿大数十年来标榜自己致力于维护和平，但近年来在世界各地介入冲突的力度大幅削弱。在马里，加拿大近年来规模最大的维和行动仅持续一年。

渥太华大学国际事务教授托马斯·朱诺说，加拿大政府所说所做“明显存在大缺口”。马里行动强化了外界“我们只想‘打个勾’，而不是真的干重活”的印象。（海洋）（新华社专特稿）

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