人民网>>国际

美方所谓“法案”引起专家学者和新疆各族干部群众强烈愤慨、坚决反对——

任何妄想搞乱新疆的图谋都不会得逞

本报记者  李昌禹  李亚楠

2020年06月20日05:28  来源：人民网－人民日报
 

针对美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，专家学者和新疆各族干部群众表示强烈愤慨和谴责。大家一致认为，新疆事务纯属中国内政，涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和去极端化问题。所谓“法案”暴露了美方破坏新疆和谐稳定的险恶用心，极大伤害了新疆各族人民的感情。

新疆各族干部群众纷纷表示：任何妄想搞乱新疆的图谋都不会得逞，没有任何力量能够阻挡大美新疆前进的步伐。

　　所谓“法案”披着人权外衣反人权

“美方所谓‘法案’是披着人权外衣反人权。”中国现代国际关系研究院研究员、反恐问题专家李伟说，“法案”通篇以人权为幌子，将新疆反恐和去极端化工作诬蔑为“迫害少数民族”。它无视新疆面临的恐怖主义威胁与危害，美化杀戮无辜群众的恐怖分子，本质上就是为恐怖组织和暴恐分子摇旗呐喊，是对中国人权的严重侵犯。

“‘法案’宣称新疆‘压迫少数民族、迫害宗教自由’，完全是颠倒黑白，新疆各民族一律平等、宗教和睦和谐是不争的事实。”乌鲁木齐经开区八钢大寺伊玛目阿不都热依木·斯拉木气愤地说，在新疆，每个人的宗教信仰自由都得到尊重和保护，宗教人士的权益得到很好保障。政府实施了“七进两有九配备”政策，持续改善清真寺公共服务条件，全面落实宗教人士的医疗保险、养老保险、大病保险、人身意外伤害保险、免费体检等政策。反观美国，白人至上主义甚嚣尘上，针对伊斯兰教的不宽容也持续恶化，特别是颁布了“限穆令”，公然歧视伊斯兰教和穆斯林，令国际社会哗然。“美国妄图破坏我们各族群众的深厚情谊，阴谋绝对不会得逞。来之不易的幸福生活我们必须好好珍惜。”阿不都热依木·斯拉木说。

“所谓‘法案’罔顾新疆曾长期遭受恐怖袭击的历史逻辑，罔顾新疆稳定发展的现实逻辑，罔顾新疆依法反恐、去极端化的法治逻辑，却固守美国在人权问题上一贯的混乱逻辑。”西南政法大学人权研究院执行院长张永和说，美国长期以人权为名，行干涉他国内政之实，在反恐、民族和种族等问题上奉行双重标准。“近段时间，美国国内因弗洛伊德死亡事件引发大规模抗议示威活动，美国不反思自己的人权政策，却仍对别人指手画脚、说三道四。当地时间17日，联合国人权理事会就美国人权等问题举行了紧急会议，对美而言，这是极为讽刺的事情。”

　　新疆繁荣稳定，民族团结，社会和谐，群众获得感、幸福感、安全感不断提升

“作为新疆一名少数民族干部，我对所谓美方‘法案’对新疆的歪曲与污蔑表示不接受，很愤怒！”新疆昌吉回族自治州奇台县大泉湖村第一书记阿布拉江·买买提说，自己目睹了近年来新疆大地的巨大变化，“我们村全村29户建档立卡贫困户均已脱贫，生活持续改善，大家的获得感、幸福感、安全感不断提升。这离不开和谐稳定的社会环境。”

“‘法案’完全颠倒黑白，新疆各族人民强烈愤慨、坚决反对！”新疆维吾尔自治区党委老干部局副局长买买提艾力·吐尔洪说，新疆打出一系列反恐、去极端化“组合拳”，新疆已连续3年多没有发生暴恐案件，呈现繁荣稳定、民族团结、社会和谐的良好局面。“我们坚信，新疆的明天会更加美好。”

“美方所谓‘法案’满纸谎言，肆意歪曲新疆的人权状况，粗暴干涉中国内政，再次暴露了美国将人权政治化，用作推行国际霸权主义工具的丑恶嘴脸。”南开大学人权研究中心主任、教授常健说，美国不去反思本国系统化、结构化、普遍化的种族歧视，反而将精力用在抹黑中国新疆人权保障、反恐和去极端化成果上，其目的显然是为了转移本国人民和世界人民的视线，为自己的政策失败“甩锅”。

　　没有任何力量能够阻挡大美新疆前进的步伐

“美方利用所谓‘法案’挑拨中国民族关系、破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展的图谋，绝不可能得逞。”新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县副县长、县公安局局长袁飞说，新疆曾长期遭受“三股势力”之害，各族群众生命财产安全受到严重危害，基本人权受到严重践踏。面对严峻形势，中国政府果断在新疆采取一系列反恐和去极端化举措。美方对此视而不见，却为恐怖主义张目，是对国际反恐合作的严重破坏。

“新疆是中国反恐、去极端化斗争的主战场。我们始终高举法治旗帜，依法推进反恐、去极端化工作。”北京乾坤（乌鲁木齐）律师事务所律师法蒂玛说，“作为一名法律工作者，我认为中国政府在新疆采取的一系列反恐和去极端化举措，完全符合中国宪法和法律精神，符合国际社会反恐、去极端化的原则理念，新疆各族人民的人权依法得到了有力保障。我们坚信，没有任何力量能够阻挡大美新疆前进的步伐。”

“中国政府和人民捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。美方利用涉疆问题挑拨中国民族关系、破坏新疆社会稳定和发展繁荣、遏制中国发展的图谋，是绝对不可能得逞的。”新疆农业大学马克思主义学院副院长努力曼·依米提说，美方抹黑、污蔑是徒劳的，只会使其自己以不光彩的形象载入历史。任何外来压力只会使全国各族人民更加紧密地团结起来，继续有力地打击恐怖主义，坚定不移地维护新疆稳定。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 03 版）

相关新闻：

人民日报评论员：新疆反恐和去极端化成果不容污蔑

新华社播发时评文章：新疆反暴恐反分裂正义之举不容抹黑

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved