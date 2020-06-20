针对美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，专家学者和新疆各族干部群众表示强烈愤慨和谴责。大家一致认为，新疆事务纯属中国内政，涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和去极端化问题。所谓“法案”暴露了美方破坏新疆和谐稳定的险恶用心，极大伤害了新疆各族人民的感情。

新疆各族干部群众纷纷表示：任何妄想搞乱新疆的图谋都不会得逞，没有任何力量能够阻挡大美新疆前进的步伐。

所谓“法案”披着人权外衣反人权

“美方所谓‘法案’是披着人权外衣反人权。”中国现代国际关系研究院研究员、反恐问题专家李伟说，“法案”通篇以人权为幌子，将新疆反恐和去极端化工作诬蔑为“迫害少数民族”。它无视新疆面临的恐怖主义威胁与危害，美化杀戮无辜群众的恐怖分子，本质上就是为恐怖组织和暴恐分子摇旗呐喊，是对中国人权的严重侵犯。

“‘法案’宣称新疆‘压迫少数民族、迫害宗教自由’，完全是颠倒黑白，新疆各民族一律平等、宗教和睦和谐是不争的事实。”乌鲁木齐经开区八钢大寺伊玛目阿不都热依木·斯拉木气愤地说，在新疆，每个人的宗教信仰自由都得到尊重和保护，宗教人士的权益得到很好保障。政府实施了“七进两有九配备”政策，持续改善清真寺公共服务条件，全面落实宗教人士的医疗保险、养老保险、大病保险、人身意外伤害保险、免费体检等政策。反观美国，白人至上主义甚嚣尘上，针对伊斯兰教的不宽容也持续恶化，特别是颁布了“限穆令”，公然歧视伊斯兰教和穆斯林，令国际社会哗然。“美国妄图破坏我们各族群众的深厚情谊，阴谋绝对不会得逞。来之不易的幸福生活我们必须好好珍惜。”阿不都热依木·斯拉木说。

“所谓‘法案’罔顾新疆曾长期遭受恐怖袭击的历史逻辑，罔顾新疆稳定发展的现实逻辑，罔顾新疆依法反恐、去极端化的法治逻辑，却固守美国在人权问题上一贯的混乱逻辑。”西南政法大学人权研究院执行院长张永和说，美国长期以人权为名，行干涉他国内政之实，在反恐、民族和种族等问题上奉行双重标准。“近段时间，美国国内因弗洛伊德死亡事件引发大规模抗议示威活动，美国不反思自己的人权政策，却仍对别人指手画脚、说三道四。当地时间17日，联合国人权理事会就美国人权等问题举行了紧急会议，对美而言，这是极为讽刺的事情。”

新疆繁荣稳定，民族团结，社会和谐，群众获得感、幸福感、安全感不断提升

“作为新疆一名少数民族干部，我对所谓美方‘法案’对新疆的歪曲与污蔑表示不接受，很愤怒！”新疆昌吉回族自治州奇台县大泉湖村第一书记阿布拉江·买买提说，自己目睹了近年来新疆大地的巨大变化，“我们村全村29户建档立卡贫困户均已脱贫，生活持续改善，大家的获得感、幸福感、安全感不断提升。这离不开和谐稳定的社会环境。”

“‘法案’完全颠倒黑白，新疆各族人民强烈愤慨、坚决反对！”新疆维吾尔自治区党委老干部局副局长买买提艾力·吐尔洪说，新疆打出一系列反恐、去极端化“组合拳”，新疆已连续3年多没有发生暴恐案件，呈现繁荣稳定、民族团结、社会和谐的良好局面。“我们坚信，新疆的明天会更加美好。”

“美方所谓‘法案’满纸谎言，肆意歪曲新疆的人权状况，粗暴干涉中国内政，再次暴露了美国将人权政治化，用作推行国际霸权主义工具的丑恶嘴脸。”南开大学人权研究中心主任、教授常健说，美国不去反思本国系统化、结构化、普遍化的种族歧视，反而将精力用在抹黑中国新疆人权保障、反恐和去极端化成果上，其目的显然是为了转移本国人民和世界人民的视线，为自己的政策失败“甩锅”。

没有任何力量能够阻挡大美新疆前进的步伐

“美方利用所谓‘法案’挑拨中国民族关系、破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展的图谋，绝不可能得逞。”新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县副县长、县公安局局长袁飞说，新疆曾长期遭受“三股势力”之害，各族群众生命财产安全受到严重危害，基本人权受到严重践踏。面对严峻形势，中国政府果断在新疆采取一系列反恐和去极端化举措。美方对此视而不见，却为恐怖主义张目，是对国际反恐合作的严重破坏。

“新疆是中国反恐、去极端化斗争的主战场。我们始终高举法治旗帜，依法推进反恐、去极端化工作。”北京乾坤（乌鲁木齐）律师事务所律师法蒂玛说，“作为一名法律工作者，我认为中国政府在新疆采取的一系列反恐和去极端化举措，完全符合中国宪法和法律精神，符合国际社会反恐、去极端化的原则理念，新疆各族人民的人权依法得到了有力保障。我们坚信，没有任何力量能够阻挡大美新疆前进的步伐。”

“中国政府和人民捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。美方利用涉疆问题挑拨中国民族关系、破坏新疆社会稳定和发展繁荣、遏制中国发展的图谋，是绝对不可能得逞的。”新疆农业大学马克思主义学院副院长努力曼·依米提说，美方抹黑、污蔑是徒劳的，只会使其自己以不光彩的形象载入历史。任何外来压力只会使全国各族人民更加紧密地团结起来，继续有力地打击恐怖主义，坚定不移地维护新疆稳定。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 03 版）

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