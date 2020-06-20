中尼两国共产党举办治党治国经验高级研讨班

本报北京6月19日电 6月19日，中国共产党同尼泊尔共产党以“建设坚强有力、执政为民、与时俱进的执政党”为主题举办治党治国经验高级研讨班视频开班式暨首次授课。中共中央对外联络部部长宋涛、西藏自治区党委书记吴英杰，尼共主席、政府前总理普拉昌达，尼共中央书记、政府副总理兼国防部长博克瑞尔等出席并致辞，尼共中央委员、中央部门负责人、7省省委代表100多人参加。

宋涛首先转达习近平总书记对尼共主席、政府总理奥利和普拉昌达的亲切问候，表示中尼是世代友好的好邻居、好朋友、好伙伴，去年习近平总书记对尼泊尔进行历史性访问，就加强两党治国理政经验交流等达成重要共识。今天中尼两党共同举办这个研讨班，旨在全面贯彻落实两党领导人重要共识，加强治党治国经验交流互鉴，深化两党互信，推动高质量共建“一带一路”等领域合作，更好服务人民，促进本地区和世界共同发展。宋涛并阐述了中方在涉藏、涉疆、涉港等问题上的政策立场。

普拉昌达、博克瑞尔请宋涛转达对习近平总书记的良好祝愿，祝贺中国共产党即将迎来建党99周年，高度评价中国共产党带领中国人民取得疫情防控和经济社会发展的巨大成就，坚信中国必将克服疫情带来的不利影响，顺利实现“两个一百年”奋斗目标。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 02 版）

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