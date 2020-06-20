坚定不移推进中非合作

习近平主席6月17日晚在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，指出中非经受疫情严峻考验，友好互信更加巩固，强调中非要坚定不移携手抗击疫情、推进中非合作、践行多边主义、推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体，推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展。与会的非洲国家领导人、接受本报记者采访的非洲多国政党政要和专家学者表示，中非团结抗疫特别峰会具有特殊重要意义，再次展现了非中友谊的牢固和非中关系的韧性。非中加强合作，将有力帮助非洲克服疫情影响，为推动国际抗疫合作树立典范。

“中国朋友始终与我们并肩战斗，是非中团结合作的生动写照”

“中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。”习近平主席在讲话中强调，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。非方人士表示，中非团结抗疫特别峰会的召开恰逢其时，中国用行动再次证明，中国是非洲全天候的好朋友、好伙伴。

埃及总统塞西表示，本次峰会肯定了推进非中关系的政治意愿，非洲国家将坚定与中国这样重要而负责任的国际伙伴继续合作，有效应对新冠肺炎疫情影响。峰会在政治团结和互利共赢的框架下举行，中国在疫情防控方面为其他国家作出了榜样，学习这些经验对于各国抗击疫情十分重要。

卢旺达总统卡加梅说，中国政府和人民雪中送炭，为非洲国家抗击疫情提供了重要物资和设备，帮助我们挽救生命。在抗击疫情的关键时期，我们再次看到中非合作论坛框架下的团结合作富有成效。

“中国朋友始终与我们并肩战斗，是非中团结合作的生动写照。”突尼斯卫生部国际合作司司长索尼娅·哈亚特表示，中国政府及企业为突尼斯抗击疫情提供了大量物资援助，中国第二十四批援突尼斯医疗队就地投入抗疫工作，及时分享经验，参与制定诊疗方案，为突方控制疫情蔓延作出突出贡献。

浙江师范大学非洲研究院尼日利亚研究中心执行主任迈克尔·伊西祖勒恩表示，在抗击疫情的艰难时期，非中双方相互理解和支持，紧密团结，共同维护非中人民的生命安全和身体健康，体现了打造中非卫生健康共同体的重要价值。“展望未来，非中合作必将不断深入，非中人民必将更加友好。”

“中国对非洲抗疫支持是方方面面的，也是实实在在的”

加强共建“一带一路”合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜；在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务；同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度；支持非洲大陆自由贸易区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，共同拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作……在非方人士看来，习近平主席提出的一系列重要倡议和主张，是在非洲人民最需要的时候雪中送炭，对于非洲国家战胜疫情、恢复经济社会发展具有重要作用。

埃塞俄比亚总理阿比表示，在非洲国家努力摆脱疫情给人民健康和经济发展造成的威胁时，巩固和发展与中国的合作伙伴关系，坚定不移携手抗击疫情、推进非中合作、推进非中友好至关重要，“团结，是中国与非洲国家关系的核心”。

尼日利亚总统布哈里表示，面对疫情，世界各国需要增强合作、实现团结。中国的支持帮助尼日利亚提升了抗击疫情能力，体现了非中团结精神，增强了中非合作论坛成员国之间业已十分紧密的联系。

“推进非中合作、非中友好，中国初心不改，行动一以贯之。”埃及外交事务委员会主任伊扎特·赛阿德说，共建“一带一路”为非洲大陆经济发展注入新的动力，中非合作论坛北京峰会成果务实推进，大大增进了非洲人民的福祉，构建更加紧密的非中命运共同体具有坚实的基础和发展前景。

“中非团结抗疫特别峰会再次证明中方珍视非中传统友谊，给非洲各国抗击疫情带来了信心。”坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，中方提出的一系列重要倡议和主张，涵盖医疗、人道主义援助、经济合作等多方面内容，有助于非洲有效应对疫情、恢复经济发展。加强共建“一带一路”合作，拓展数字经济、智慧城市等新业态合作，也将促进非洲实现可持续发展。

“本次峰会意义深远，习近平主席提出的一系列重要倡议和主张，令人鼓舞。”埃及自由埃及人党主席哈利勒表示，疫情发生以来，中国向非洲国家提供紧缺的防疫物资，派遣医疗专家组，及时分享研究成果，分享防控和救治经验，为包括埃及在内的非洲国家制定疫情防控对策起到重要参考作用。“中国对非洲抗疫支持是方方面面的，也是实实在在的，帮助保护了非洲人民的生命安全和身体健康。”

“相信非中合作必将为深化国际抗疫合作提供有益经验”

“团结合作是抗击疫情最有力的武器。”习近平主席在讲话中再次强调加强国际抗疫合作的重要性。中非双方呼吁坚持多边主义，反对单边主义和种族主义，共同支持联合国和世卫组织在国际抗疫合作中发挥引领作用，共同反对将疫情政治化、病毒标签化。

非盟轮值主席、南非总统拉马福萨代表非洲国家感谢习近平主席和中国政府、中国人民为非洲抗击新冠肺炎疫情提供重要支持。他说，此次特别峰会显示出非中之间团结的深度和韧性。新冠肺炎疫情给民众、经济和社会带来的影响将持续相当长时间，这需要我们对未来有清醒的认识并团结协作。非中团结以及更加良好的多边合作是我们赢得抗疫斗争的关键。

尼日尔总统伊素福在发言中代表西非经济共同体感谢中国和非盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同倡议发起此次峰会。他说，中国与非盟、联合国和世界卫生组织共同努力，为全球抗击新冠肺炎疫情作出重要贡献。深化非中抗疫合作，必将为更加紧密的非中命运共同体注入新内涵。

“世界比任何时候都更需要团结。”埃及前总理埃萨姆·谢拉夫表示，新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，任何试图削弱世卫组织作用的行为都将损害国际社会的共同利益。中国积极推动构建人类命运共同体，同包括非洲国家在内的世界各国开展合作，展现了负责任大国的担当，“相信非中合作必将为深化国际抗疫合作提供有益经验”。

埃及新闻总署副署长艾哈迈德·萨拉姆对记者表示，中方向包括埃及在内的很多国家提供力所能及的援助，支持联合国和世卫组织在全球抗击疫情中发挥引领作用。中国为推动国际抗疫合作贡献了重要力量。将疫情政治化、病毒标签化的做法不利于全球共同抗疫，应受到国际社会有识之士的共同谴责。

（本报北京、开罗、约翰内斯堡6月19日电 记者龚鸣、李琰、曲翔宇、黄培昭、景玥、吕强）

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 02 版）

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