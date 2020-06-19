外交部：美方利用涉疆问题干涉中国内政图谋注定失败

人民网北京6月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

经中欧双方商定，国务院总理李克强将于6月22日同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式举行第二十二次中国—欧盟领导人会晤。

总台央视记者：能否请你再进一步介绍下此次中国—欧盟领导人会晤基本情况，中方对此次会晤有何期待？

赵立坚：中国—欧盟领导人会晤对中欧关系发挥着重要的引领作用。此次会晤期间，习近平主席将以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩。李克强总理将以视频方式同米歇尔主席、冯德莱恩主席共同主持会晤。

今年是中国同欧盟建交45周年。本次会晤是中方领导人同新一届欧盟领导人首次正式会晤。中方高度重视，愿同欧方一道，推动本次会晤取得积极成果，加强中欧抗击疫情和经济复苏合作，深化经贸投资、互联互通、气候变化、科技创新等领域的务实合作，加强在国际地区热点问题上的政策协调，共同维护多边主义，携手应对全球性挑战，推动“后疫情”时代的中欧关系再出发，为维护世界和平稳定、推动全球经济复苏作出中欧贡献。

加拿大《环球邮报》记者：我们注意到康明凯和迈克尔已被提起公诉。他们已被拘押了557天，但我们只看到了指控，并未看到具体证据。他们被指控为境外刺探、非法提供国家秘密，请问他们具体做了什么，刺探并向境外实体提供了哪些国家秘密？

赵立坚：关于康明凯案，经依法审查，2020年6月19日，北京市人民检察院第二分院以为境外刺探国家秘密、情报罪，将加拿大籍被告人康明凯起诉至北京市第二中级人民法院。

起诉书指控被告人康明凯为境外组织刺探我国家秘密、情报，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以为境外刺探国家秘密、情报罪追究其刑事责任。

关于迈克尔案，经依法审查，6月19日，辽宁省丹东市人民检察院以为境外刺探、非法提供国家秘密罪，将加拿大籍被告人迈克尔·斯帕弗起诉至丹东市中级人民法院。

起诉书指控被告人迈克尔·斯帕弗在华期间为境外刺探、非法提供我国家秘密，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以为境外刺探、非法提供国家秘密罪追究其刑事责任。

中国日报记者：中国向巴勒斯坦派遣的抗疫医疗专家组已于6月18日回国，你能否简要介绍专家组在巴勒斯坦的工作情况？中方提供了哪些帮助？

赵立坚：为帮助巴勒斯坦更好应对疫情，中国政府于6月10日至18日向巴勒斯坦派遣了抗疫医疗专家组。

在巴勒斯坦期间，专家组与巴方政府官员、技术专家和一线医务人员开展抗疫技术分享和经验交流，共同研讨当地防控救治措施，累计走访23家医院、实验室、研究所，举行各种交流与培训活动36场次，累积培训约500人次，并与巴方签订远程医疗合作框架协议。巴勒斯坦积极采纳专家组的意见和建议，不断加强疫情防控措施，提升诊疗能力建设。

此次中方抗疫医疗专家组赴巴勒斯坦协助开展抗疫工作，是中国人民和巴勒斯坦人民之间深厚情谊的具体体现，是中巴两国医疗卫生领域深入合作的新开端。中方将继续秉持人类命运共同体理念，根据巴方及其他地区国家需求提供力所能及的帮助，为维护中东地区公共卫生安全作出积极贡献。

俄新社记者：俄罗斯总统普京在美国《国家利益》杂志撰文表示，取消安理会常任理事国否决权是不负责任的；五常领导人均支持俄方提出的举行五常峰会倡议；呼吁各国解密并公开二战的历史档案文件。中方对上述问题有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，关于安理会常任理事国否决权的问题。《联合国宪章》赋予安理会常任理事国否决权，这体现了常任理事国在维护国际和平与安全方面肩负特殊的责任。中国作为安理会常任理事国，对行使否决权一贯采取慎重和负责任态度，今后中国也将继续这么做。

关于普京总统呼吁各国解密二战档案，今年是二战胜利暨联合国成立75周年。作为二战主要战胜国和联合国安理会常任理事国，中俄坚持公认的二战史观，反对篡改历史的行径。

正如习近平主席5月8日同普京总统通电话时指出的，第二次世界大战是人类历史上一场空前浩劫。中俄作为亚洲和欧洲主战场，付出巨大民族牺牲，为赢得第二次世界大战最终胜利、挽救人类危亡作出了不可磨灭的贡献。这段历史值得我们永远铭记。

中方主张，国际社会所有成员都应当坚定维护第二次世界大战胜利成果和国际公平正义，支持和践行多边主义，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

关于举行联合国安理会五常峰会事，中方已多次表明积极态度。中方支持俄方关于举行安理会五常峰会的倡议。我们愿与其他安理会常任国就有关具体安排保持沟通。

法新社记者：第一，美国总统特朗普昨天称，美方保留与中国完全“脱钩”的政策选项。中方对此有何看法？这是否会影响中美第一阶段经贸协议的执行？第二，报道称中国释放了在边界冲突中俘获的印度士兵，中方能否证实？

赵立坚：关于第一个问题，当前是全球化时代，各国利益深度交融。全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。试图人为切断全球产业链供应链，以政治力量改变经济规律，既不现实，也不明智，无法解决美国自身面临的问题，只会让美国普通民众面临更多的伤害。

关于第二个问题，据我所知，目前中方没有扣押任何印方人员。

深圳卫视记者：据澳大利亚媒体报道，在联合国人权理事会就美国种族主义问题辩论之际，澳大利亚在幕后“搞小动作”，企图在正式投票开始前修改草案文本，将议题转变为“一切生命都重要”，以阻止对“美国警察暴行和种族主义问题调查”的议案进行投票。有评论认为，澳政府在推进新冠肺炎疫情“独立国际审议”时不遗余力，而一旦要对美国种族主义进行调查就百般阻挠，澳大利亚已经成为“美国代理人”。中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到有关报道。这再次暴露出澳大利亚一些人的虚伪面目，他们在国际事务中赤裸裸地搞双重标准，毫无原则地进行政治操弄。我要奉劝有关国家，如果希望在国际事务中真正体现作用，就要学会从事情的是非曲直出发，独立作出客观公正的判断。

澳大利亚广播公司记者：澳大利亚政府声称，一个手段高超的国家主体对该国发起大规模黑客袭击。澳大利亚有人对媒体称是中国所为，但澳总理未指明是中国。此事已引发澳大利亚民众广泛关注。你对此有何回应？

赵立坚：中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的最大受害国之一。我们历来坚决反对并依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。这一立场是一贯和明确的。

至于你提到的具体情况，这是澳战略政策研究所提出的吧？近期中方多次指出，这个机构长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，热衷于炮制和炒作各种反华议题，已经沦为反华“急先锋”，没有任何信誉可言。该机构对中国的攻击指责完全没有事实依据，纯属一派胡言。

总台央视记者：我们注意到，中国国际电视台CGTN昨天播出了以新疆反恐为主题的英文纪录片《巍巍天山-新疆反恐记忆》。昨天，美国领导人签署了“维吾尔人权政策法案”。中方为何选择在此时播出上述纪录片？

赵立坚：涉疆问题不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐反分裂问题。新疆反恐纪录片，以具体案例、清楚事实说明了新疆开展反恐和去极端化工作的必要性，展现了中方为此作出的巨大努力。新疆维吾尔自治区政府采取的反恐和去极端化努力合理合法，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，新疆已连续3年半没有发生暴恐案件，最大程度保障各族人民的生命权、健康权、发展权。国际社会对中国政府的治疆政策普遍予以积极评价。

美方有关法案罔顾事实，恶毒攻击中国政府治疆政策和新疆人权状况，试图把新疆的反恐、反分裂和去极端化举措污名化，在反恐问题上赤裸裸地搞双重标准，对此我们坚决反对。

新疆是中国领土，新疆事务纯属中国内政。我们捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护新疆发展、稳定和民族团结的决心坚定不移。美方利用涉疆问题干涉中国内政、抹黑中国形象、遏制中国发展的图谋注定失败。

路透社记者：关于加拿大公民的追问，上个月，我们从中国驻加拿大大使处得知，新冠肺炎疫情期间无法进行领事探视。现在这两人已被正式起诉，现在他们能否享有接受领事探视的权利？

赵立坚：中方有关部门一贯按照《维也纳领事关系公约》、有关中外双边领事条约或协定、中国有关法律法规为外国驻华领事官员履行领事职务提供便利。疫情期间，为保证在押人员安全，中国有关部门暂缓安排对有关在押人员的领事探视，待疫情缓和后再恢复。具体情况可向主管部门了解。

中新社记者：中印边界西段加勒万河谷发生严重事态后，印度多地发生针对中国的示威活动，部分组织到中国驻印使领馆聚集示威，发起抵制中国商品运动。另有报道称，印政府计划对100多种中国商品展开反倾销调查，要求印电信运营商停止采购中国设备，建议民众不要使用同中国有关联的手机APP。中方对此有何回应？

赵立坚：我想重申的是，加勒万河谷的严重事态，其是非曲直是清楚的，责任完全在印方。双方正通过外交和军事渠道就缓和局势保持沟通。中方重视中印关系，希望印方同中方相向而行，共同维护两国关系长远发展大局。

环球时报记者：6月18日，美国助理国务卿史达伟在吹风会上表示，美国务卿蓬佩奥在同杨洁篪主任举行对话期间讨论了朝鲜问题。朝鲜问题显然是美中能够开展合作的领域。如美中在该问题上合作，朝鲜可能将认识到回到谈判桌并讨论朝核计划和其他问题的重要性。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方日前已经就杨洁篪主任同美国国务卿蓬佩奥在夏威夷举行对话发布了消息。关于朝鲜半岛问题，杨洁篪主任在对话中表示，推进半岛问题政治解决进程符合各方利益。中方始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题，主张按照“双轨并进”思路和“分阶段、同步走”原则，推动实现半岛问题的政治解决。中方希望美朝相向而行，切实照顾彼此合理关切，为推动半岛问题政治解决进程做出切实努力。

印度报业托拉斯记者：印度当选联合国安理会非常任理事国。考虑到中印双方目前的军事紧张，中方对此有何看法？这或许是重新考虑安理会五常席位问题的时机。中方是否会重新考虑安理会扩员问题？

赵立坚：关于第一个问题，安理会是《联合国宪章》规定的维护国际和平与安全的重要机构。作为安理会常任理事国，中方愿同包括印度等新当选非常任理事国在内的安理会各方加强合作，共同履行好《联合国宪章》赋予的职责。

关于第二个问题，中方在安理会改革上的立场是一贯和明确的。

总台国广记者：据报道，美国全国商会18日发表声明称，该会大力支持同中方加强经贸关系，这是互利、安全且有保障的。拥有14亿消费者的中国是美国企业增长最快的市场，无法被忽视。虽然美中之间面临安全、地缘战略和经济等方面的挑战，但保持稳定的双边关系符合美国自身利益，也有利于世界的和平与稳定。中方对此有何评论？

赵立坚：我完全同意有关观点，保持中美关系稳定发展，有利于世界的和平与稳定。中美经贸关系的本质是互利共赢。中国经济基本面稳定且长期向好，改革开放红利不断释放，发展前景十分光明。美国企业长期以来从中国市场收获巨大利益，美国工商界选择加强对华经贸合作，就是选择机遇、选择未来，是正确而明智的决定。

历史和现实都表明，中美作为两个大国，合则两利、斗则俱伤。双方拥有广泛的共同利益，合作空间十分宽广。双方存在一些分歧矛盾是正常的，中美应当也完全可以在相互尊重基础上妥善处理。希望美方同中方相向而行，从两国人民共同利益和世界人民根本福祉出发，共同发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。

澳大利亚广播公司记者：你刚才问，这是不是来自澳大利亚战略政策研究所的报告。澳大利亚总理今天称，澳大利亚遭受大规模黑客攻击。你能否确认，你认为有关指控是来自澳大利亚战略政策研究所吗？

赵立坚：中方的立场我已经说得非常清楚了。

加拿大《环球邮报》记者：关于迈克尔、康明凯案，你刚才使用了“情节特别严重”的措辞。根据《中华人民共和国刑法》关于国家秘密等章节，此类罪名可判处无期徒刑。另一章节称情节严重者可判处死刑。那么，这两名加拿大公民是否有可能被判死刑？

赵立坚：我不回答假设性问题。目前是提起公诉，后面才进入审判阶段。

加拿大《环球邮报》记者：我刚才的问题不是假设性问题。你用了很具体的措辞，说“情节特别严重”。《中华人民共和国刑法》中有两处提到该措辞，一处最高可判无期徒刑，另一处最高可判死刑。我问的是你指的是哪种情况？

赵立坚：我刚才已经说得很清楚了，目前的阶段是对这两名加拿大公民提起公诉，然后才进入审判阶段。请你耐心等待。

路透社记者：还是关于加拿大公民被提起公诉，中方提起公诉的时间正值孟晚舟相关审理结束不久之后。很多人认为二者之间存在联系。中方对此有何评论？

赵立坚：关于加拿大公民康明凯案和迈克尔案，中方已多次表明立场，刚才我也通报了最新进展。中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，同时依法保障有关加公民合法权利。

关于孟晚舟事件，中方的立场是一贯的、明确的。美加滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民的合法权益。这是一起严重的政治事件。中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。

加拿大《环球邮报》记者：最后问一句，中方在“人质外交”上的立场是什么？

赵立坚：你这是一个充满恶意的问题。我刚才已经把中方立场说得很清楚了。你最好去问问加拿大政府什么是“人质外交”。

彭博社记者：中俄印外长会谈是否仍将举行？

我昨天已经发布了消息，目前我没有更多补充。

会后有记者问及：你能否详细介绍加勒万河谷冲突事件的来龙去脉？中方对解决此次事件持何立场？

赵立坚：加勒万河谷位于中印边界西段实际控制线中方一侧。多年来，中国边防部队一直在此正常巡逻执勤。今年4月以来，印度边防部队单方面在加勒万河谷地区持续抵边修建道路、桥梁等设施。中方多次就此提出交涉和抗议，但印方反而变本加厉越线滋事。5月6日凌晨，印度边防部队乘夜色在加勒万河谷地区越线进入中国领土、构工设障，阻拦中方边防部队正常巡逻，蓄意挑起事端，试图单方面改变边境管控现状。中方边防部队不得不采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控。

为缓和边境地区局势，中印双方通过军事和外交渠道保持密切沟通。在中方强烈要求下，印方同意并撤出越线人员，拆除越线设施。6月6日，两国边防部队举行军长级会晤，就缓和边境地区局势达成共识。印方承诺不越过加勒万河口巡逻和修建设施，双方通过现地指挥官会晤商定分批撤军事宜。

但令人震惊的是，6月15日晚，印方一线边防部队公然打破双方军长级会晤达成的共识，在加勒万河谷现地局势已经趋缓情况下，再次跨越实控线蓄意挑衅，甚至暴力攻击中方前往现地交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员伤亡。印军的冒险行径严重破坏边境地区稳定，严重威胁中方人员生命安全，严重违背两国有关边境问题达成的协议，严重违反国际关系基本准则。中方已就此向印方提出严正交涉和强烈抗议。

6月17日，中国国务委员兼外长王毅在同印度外长苏杰生通电话时，再次向印方阐明中方严正立场，要求印方对此开展彻底调查，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动，确保此类事件不得再发生，并尽快召开第二次军长级会晤，解决现地相关事宜。双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平与安宁。

中方希望印方同中方相向而行，切实按照两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国政府已经签署的协定协议，通过双方既有军事和外交渠道，就妥善处理当前边境事态加强沟通协调，共同维护两国边境地区的和平与安宁。

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