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哈萨克斯坦首都市民周末无特殊原因禁止外出

2020年06月19日19:46  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹6月19日电（记者 周翰博）据哈通社6月19日报道，哈萨克斯坦首都努尔苏丹本周末将实施临时性强化隔离限行措施，市民无特殊原因严禁在市内走动。

据报道，根据努尔苏丹市国家卫生医师的指令，自6月19日22时至6月22日00时，任何人不得以步行或乘坐私人交通工具等方式在市内行动，但以下情况除外：上下班，且持有工作证件；就近购买食物、药品或医疗用品；紧急情况就医；在居住地附近遛狗或其他家养宠物。65岁以上的居民除紧急就医外，一律不得外出。

除禁止市民外出外，指令还要求临时关闭市内的贸易中心、餐厅、健身房、美容美发中心、公共浴室、洗车行、射击场、建筑公司、公园等公共场所，同时关闭近郊的旅游景点（已经在旅游景点内部的人员需保持安全的社交距离）。

指令还要求，本市所有机构、单位、企业必须最大程度采取远程办公模式，并集中运送需要到岗的员工上下班。大型小区内的食品店和生活必需品商店的营业时间改为10时至17时。

自5月11日解除全国范围的紧急状态后，哈疫情出现明显反弹。截至当地时间6月19日16时，该国累计确诊新冠肺炎病例达到16351例，康复10139例，死亡105例，无症状病毒携带者7609例。

(责编：崔越、杨牧)
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