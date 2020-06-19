哈萨克斯坦新冠肺炎单日确诊病例数和无症状感染者数量均创6月以来新高

人民网努尔苏丹6月19日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月18日哈全国新增474例新冠肺炎确诊病例，5例死亡病例和778例无症状病毒携带者。截至当地时间6月19日10时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到16351例，康复10139例，死亡105例，无症状病毒携带者7609例。

值得注意的是，无论是单日新增的确诊病例数，还是无症状病毒携带者数量，18日的相关数据均为6月初调整数据统计方式后的新高。

统计数据显示，哈萨克斯坦3个直辖市和13个州前一日发现新增确诊病例，仅巴甫洛达尔州“零确诊”。单日确诊病例数量最多的地区包括：首都努尔苏丹（103例）、卡拉甘达州（57例）、最大城市阿拉木图（41例）和直辖市奇姆肯特（37例）。与17日相比，哈全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为3%。在新增加的5例死亡病例中，年龄最大的出生于1956年，最小的出生于1988年。

按照调整后的数据统计方式，新增加的778例无症状病毒携带者未被计作确诊病例。目前，无症状病毒携带者主要集中在：卡拉甘达州（1137例）、阿拉木图（1040例）、努尔苏丹（939例）和阿特劳州（821例）。

“过去两周，全国所有地区的新冠肺炎发病率都在上升。”19日，哈总理马明在政府工作会议上指出，国内疫情非常严峻。根据总统托卡耶夫的指示，跨部门防疫委员会决定在本周末对大城市以及所有超过5万人的大型定居点实施强化限行措施。“此外，我已指示卫生部会同各州政府在一周内制定出新的抗疫措施。”

马明强调，工业和基础设施发展部以及卫生部要采取措施，增加国内相关企业个人防护用品的产量。有关部门以及各级政府应当储备足够的呼吸机和个人防护设备。

(责编：于洋、燕勐)