团结抗疫 顶层设计 为中非关系注入新动能

6月17日，习近平主席与13位非洲国家领导人以及非盟委员会主席、联合国秘书长、世界卫生组织总干事以视频会议方式召开中非团结抗疫特别峰会，就团结抗疫、共同维护多边主义达成重要共识，就携手打赢疫情防控阻击战、推进中非合作论坛北京峰会成果落实做出顶层规划，为中非关系保持高水平发展注入新动能。在全球新冠肺炎疫情持续发展、世界经济衰退迫在眉睫的关键时刻，中非领导人共商团结抗疫大计，向国际社会传递出三个强烈信号。

中非团结友好的成色不减。患难见真情。回想疫情突起，在中国抗疫最艰难的时刻，非洲国家尽管条件有限，仍通过各种方式向中方表达支持和慰问，非洲社会各界筹款捐物，竭尽所能支持中方抗疫行动。当非洲疫情快速发展，中方急人所急、投桃报李，迅速行动全力驰援。从分享抗疫经验到派遣医疗专家，从运送抗疫物资到提供技术支持，没有哪一个国家像中国这样给予非洲全方位的协助。中方的倾力支援还带动其他国家和地区加大对非洲疫情的关注，推动国际社会积极回应非洲国家增加抗疫援助、纾缓债务负担的呼吁。习近平主席指出，经过抗疫斗争洗礼，中非更加团结，友好互信更加巩固。下一步，中国将全力支持非方抗疫行动，帮助非方切实提升疫情防控能力，共同打造中非卫生健康共同体，这是构建更加紧密的中非命运共同体的应有之义，也是中非兄弟情谊的真实写照。

中非务实合作的势头不减。此次疫情破坏力空前，将各国生产活动逼停，把世界经济拖向衰退。疫情还有可能长期化、复杂化，全球经济恐难迅速反转，甚至不排除个别国家陷入疫情引发的社会动荡。这些都是下一步推进中非合作必须正视的现实。但越是艰难时刻，越要保持冷静和定力，疫情并没有改写经济规律，也没有改变中非经贸合作“优势互补、互利共赢”的特点。非盟轮值主席、南非总统拉马福萨表示，新冠肺炎疫情是人类面临的严峻挑战，给全球经济带来巨大冲击。中非团结抗疫特别峰会的召开具有特殊重要意义，展现了中非合作的深度和韧性。埃塞俄比亚总理阿比表示，中非战略合作伙伴关系历经考验，相信经过疫情洗礼将更加牢不可破。只要秉持真实亲诚理念和正确义利观，中非合作就一定能迈过这道难关。开展合作要扭住“团结抗疫”这个牛鼻子，先解燃眉之急，只有控制住疫情，才能放心推进各领域合作项目。开展合作更应着眼长远，要抓住疫后全球产业链调整重组的机遇，帮助非洲国家加快实现工业化，推进可持续发展，这也有利于中国优化产业结构，为经济发展开辟更为广阔的空间，迎接新一轮、更加公正合理、包容普惠的经济全球化。

中非共同维护多边主义的决心不减。疫情助长了单边主义和民粹主义倾向，将疫情政治化、把病毒标签化、对别国污名化，一时成为不良政客的抗疫法宝。奈何病毒既不识国界，也不懂意识形态，任何违背自然规律、以政治凌驾科学的做法，无异于把头埋进沙土里的鸵鸟，“卸责甩锅”无济于事，到头来只能害人害己。世卫组织总干事谭德塞强调，中方言出必行、驰援非洲，树立了团结抗疫的典范，而疫情带来全方位影响，各国要动用全政府、全社会力量加以应对。大疫当前，中非旗帜鲜明地支持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，一致支持世界卫生组织为世界各国有效应对疫情发挥引领和协调作用，为助推全球抗疫合作作出了重要贡献。半个世纪前，中非与广大第三世界国家坚定反对霸权，成为维护世界和平的中坚力量。今天，中非团结协作，顺应历史发展大势，发出维护多边主义的时代强音。

新冠肺炎疫情是新世纪以来最严重的全球公共安全危机，从反面凸显了世界各国共生互惠的紧密联系。历史发展到今天，世界已成为一个不可分割的整体，这是不以人的意识为转移的时代大势。重大公共卫生危机、气候变化、环境保护等全球性挑战，将在各国政治议程上占据愈发重要的位置，超越利益纠葛、同舟共济将是唯一选择。正如习近平主席指出，中非此时召开团结抗疫特别峰会，就是用实际行动为国际抗疫合作树立标杆。中非患难与共、携手抗击疫情，必将为完善全球问题治理、丰富人类命运共同体理念内涵开拓新的实践。

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