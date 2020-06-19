CGTN再发新疆反恐纪录片 西方媒体是否沉默依旧？

CGTN今早播出纪录片《巍巍天山——中国新疆反恐记忆》，有观众评价为“用血泪说明恐怖主义是什么”。

让观者忍不住流泪的力量源自真实。因为这不是电影，而是许多普通人的人生。1990年到2016年间，新疆发生数千起恐怖袭击事件。纪录片中，每个守卫者、幸存者，甚至加害者的故事都足够震撼：“哪儿动砍哪儿”女儿艰难地回忆父亲被连砍30多刀、全身没有一处完好的情景；“龙飞完了”反恐特警在战斗中第一时间发现战友牺牲；“道歉他们不一定接受”暴恐罪犯的母亲在镜头前哭泣；“大难不死，我感到很幸运”爱跳舞的维族姑娘在恐袭中失去了一条腿，但仍然热爱着生活……

过去30年间，“东伊运”等国际恐怖势力借助暴恐视频等手段，利用文化水平不高的当地群众，在新疆频频制造暴恐事件。1997年伊宁“2·5”打砸抢骚乱事件、2009年乌鲁木齐“7·5”事件、2014年昆明火车站“3·1”暴恐案件……泯灭人性的杀戮给无数家庭造成悲剧。直到近3年，暴行才在中国的反恐措施下偃旗息鼓。

目前，新疆已经连续40个月没有发生暴恐案件。天山脚下各族群众的生存权、发展权得到有效保障。纪录片的播出，是对逝者的纪念、生者的告慰，更是历史真相的记录，是时刻敲响的安全警钟。有网友留言说：没有认真看过这60分钟片子的人，没有资格对新疆的反恐措施指手画脚。

这令人想起去年12月，CGTN连续播出的两部新疆反恐纪录片。两部片子在中国国内的总播放量超过10亿，无数网友为之震撼。在欧洲的非英语国家、中东地区、俄罗斯、日本等国，两部纪录片也引发了人们对新疆反恐话题的火热讨论。意大利全国性报纸《日报》网站的特稿中说：中国正在与危害新疆社会的最大威胁作斗争，即恐怖主义和极端主义。

但西方主流媒体却对两部纪录片视而不见。他们平时对涉疆议题喋喋不休，在两部重磅纪录片面前，却默契地保持了集体沉默，不播不报，鸦雀无声。视频平台YouTube对该片予以先“限流”、后“下架”的特殊待遇。在中国外交部记者会上，发言人询问在场外国记者是否看过该片，在场几十名外国记者无一人举手。

从趋之若鹜到噤若寒蝉，纪录片在西方主流媒体引发的怪象令人不解。是否因为事实太过振聋发聩，令说谎的人一时不知所措？是否因为鲜血铸就的惨剧向世人证明，这些媒体对中国在新疆反恐和去极端化措施的指责，从根源上失去了立场？

从CGTN第一部新疆反恐纪录片发布以来，西方主流媒体已经沉默6个月。今天，第三部纪录片发布。西方打着“人权”幌子对新疆反恐去极端化措施的批评，如果是出于无知，那么他们应该看看这部片子；如果是出于对中国人生命的漠视，他们更应该看看这部片子；如果本来就是别有用心，那他们会继续装聋作哑。

第三部纪录片发布了，他们敢不敢直面真实的暴恐画面？敢不敢聆听评论中千万新疆人、中国人的真实声音？敢不敢直视片中那位失去一条腿的维族姑娘仍然善良清澈的眼睛？我们拭目以待。

(责编：徐祥丽、杨牧)