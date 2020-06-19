乌拉圭驻华大使：我对中国经济复苏充满信心

大使照片由乌拉圭驻华使馆提供

人民网北京6月19日电（赵健、亚瑟夫）“谢谢！”“Xie Xie”……乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯（Fernando Lugris）的微信朋友圈里，常常出现这些字眼。新冠肺炎疫情在拉美蔓延之时，乌拉圭收到了来自中国各地的捐赠。在近日人民网对乌拉圭驻华大使的专访中，他说：“我们收到来自中国的抗击疫情的经验手册和非常慷慨的捐赠，与中国合作抗疫让我们在面对这场危机时更加坚定。”

疫情后中乌将继续合作

卢格里斯大使认为，疫情之后，国际世界需要加深合作，合作模式会日益发挥作用。

“我们希望双方政府元首能尽快见面，并期待尽早签署‘一带一路’倡议合作行动计划。乌拉圭和中国政府很早就签署了‘一带一路’谅解备忘录，我们一直在加快制定能够深化双边关系的路线蓝图。”卢格里斯大使说。

大使透露，乌拉圭政府非常期待与中国提高全面战略伙伴地位，落实双方在生产能力合作以及“一带一路”方面的协议。希望疫情过后，两国的合作领域可以继续拓宽。

乌拉圭以农业出口闻名，但采访中大使介绍说，其实中国与乌拉圭之间的合作不止于此。“在信息通讯领域，一些乌拉圭公司已经在中国市场开展业务。像Genexus已经在中国拥有非常庞大的客户网络，他们开发的程序也已经落地中国。也有乌拉圭公司在中国为与电子商务相关的国际支付系统提供支撑。”卢格里斯大使介绍道。

“希望乌拉圭电信和信息技术领域的公司，以及在两国之间始终保持重要合作关系的农业综合企业，可以在疫情过后的世界寻找新的合作机会。”

中国是后疫情时期的世界希望

“毫无疑问，中国将是帮助乌拉圭从这场严重的全球危机中尽快走出来的一个重要机会”，大使强调。

卢格里斯大使认为，中国是乌拉圭的第一个贸易伙伴，两国贸易往来由来已久。在2020年的中国两会上中国政府释放的积极信号，也让大使更加充满信心。

“中国释放出继续在自由贸易、开放、改革道路上前进的信号，是非常重要的。我荣幸地参加了今年的中国两会，李克强总理在会上重申将再次举办上海国际进口博览会。庞大的中国市场继续向我们的产品敞开大门，并且中国愿意在乌拉圭进行优质的投资。这对我们是至关重要的。”

大使透露，乌拉圭新政府致力于多样化贸易，希望从商品和服务上能增加来自中国的投资，从而推动乌拉圭最具生产力的投资乳制品和肉类等经济发展。

大使还分析了中乌合作的多种可能性。“我们为中国公司提供了在美洲这个巨大的市场中发展自己的可能性，成为中国进入美洲市场的一扇门。我们的文化和语言为中国公司提供支持，帮助许多在中国市场上表现出色的中国公司变得更加国际化。”

大使认为， 40多年的中国改革开放成果对世界经济和拉丁美洲的可持续发展产生了决定性影响。“中国政府发出了明确信号，表明将坚持改革进程、自由贸易、多边主义以及继续推进我们共同建立的组织等等，将对世界经济产生越来越大的决定性影响。”

对中国经济复苏充满信心

卢格里斯大使对中国经济复苏充满信心。“中国经济目前经历的仅仅是暂缓，而不是经济基础受到侵蚀。中国的短暂停顿是为了保护人民健康、避免造成重大影响，并为公共健康做出贡献，这不仅有利于中国人民，更有利于国际社会。”

“但是中国足以从中走出来，中国经济足够强大，也有望快速恢复。此外，中国拥有惊人的国内市场，如果继续促进自身发展，使其充满活力并发展壮大，对中国以及紧密与中国联系在一起的国家来说，都可能成为复苏的重要引擎之一。”大使判断。

“我们等待中国的‘V’曲线复苏。中国对世界经济而言是一个非常平衡的存在。中国对于全球经济增长和多边体系的健康至关重要。”

中国与拉丁美洲、南方共同市场的各个国家都有着紧密合作，“对于中国的所有好消息，拉美国家也很开心，因为我们将携手为实现经济复苏而努力。”

拉美地区是本次疫情全球大流行中的重灾区，但乌拉圭成为拉美的疫情“绿洲”。截至目前，乌拉圭受感染者的人数不到40人。卢格里斯大使期待乌拉圭能尽快从疫情的影响中走出来。希望中乌继续促成新协议，以更大的信心加深中乌合作。

(责编：于洋、燕勐)