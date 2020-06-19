比利时华人因支持抗疫获颁政府勋章

比利时图尔奈市长德兰努瓦向当地华人朱晓华颁发“图尔奈荣誉勋章”

人民网布鲁塞尔6月18日电（记者 任彦）6月17日，比利时图尔奈市长保罗-奥利维尔·德兰努瓦向当地华人朱晓华颁发“图尔奈荣誉勋章”，以表彰其在该市抗击疫情过程中所做的贡献。

德兰努瓦在颁发荣誉勋章时表示，“图尔奈荣誉勋章”是图尔奈市最高荣誉奖章，通常颁发给为图尔奈市做出重大贡献的市民和政治家，在今年抗疫过程中，图尔奈的华人社区为本市一线医护人员捐赠了超过4.5万个外科手术口罩，解了燃眉之急，“在图尔奈人民最需要帮助的时候华人社区及时伸出援手，我衷心感谢图尔奈的华人社区在这次危机中给予图尔奈市政府和广大市民的支持和帮助。朱晓华先生是图尔奈市华人社区的优秀代表，今天把这个政府勋章授予朱晓华先生，不仅是对他个人所做贡献的表彰，也是对本市及周边全体华人所做贡献的表彰。”

图尔奈市位于比利时西南部，在斯海尔德河畔，毗邻法国，以食品、纺织工业、冶金、电子工业、建材等行业闻名于比利时。

据悉，图尔奈市在疫情暴发初期一度严重短缺最基本的防护设备，在4家养老院，近600名老人和400工作人员，只有50个口罩；援助救济中心只剩下20个口罩。图尔奈欧中文化协会会长朱晓华了解到这个情况后，发动当地及周边华人社区捐款2.8万欧元，采购了4.5万多个外科手术口罩，以“图尔奈及周边华侨华人”的名义，捐赠给该市医院、急救中心和养老院等抗疫一线机构。

“通过这次爱心捐赠行动，我们再次感受到了华人社区团结与博爱精神。”德兰努瓦在接受记者采访时表示，图尔奈华人社区在此次抗疫过程中的表现赢得了社会的尊重，在讨论颁发“图尔奈荣誉勋章”给朱晓华时，市议会39位成员一致同意。“上个月我给中国驻比利时大使曹忠明阁下写了一封感谢信，赞扬图尔奈华人社区捐赠口罩。我在信中说，图尔奈华人社区令我们深感骄傲，他们友爱、团结、善良、勤劳，给本市其他社区树立了榜样。”

朱晓华在获颁勋章后表示，中华民族向来有团结互助的优良传统，在困难时期，图尔奈的华人社区支持自己的城市也是理所应该的。“非常荣幸能获得这份特殊的荣誉，这份荣誉属于所有为图尔奈抗疫做出贡献的华侨华人，这是当地政府和社会对我们华人社区的认同和肯定，我们将以此为起点更好地融入当地主流社会，展示华人新形象。”

德兰努瓦对朱晓华多年来为推动该市和中国方面交流与合作所做的贡献也给予高度评价。2008年汶川地震发生后，朱晓华组织一场慈善晚宴，当地比利时人向汶川捐款1.2万欧元；2015年，图尔奈欧中文化协会组织了“图尔奈中国文化节”，通过三天的活动为当地比利时人了解和认识中国提供了一个难得的机会；2018年，比利时中华商会和比利时中华妇女联合会联合举办慈善晚宴，为比利时特殊奥林匹克运动会募集到1.7万欧元善款，这次活动在他家餐馆举办，他把当晚全部收入5000多欧元捐出。

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