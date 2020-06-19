南非总统拉马福萨发表疫情暴发百日讲话

人民网约翰内斯堡6月18日电（记者 李滢嫣）6月17日，南非总统拉马福萨发表南非疫情百日讲话，强调南非遭遇的不仅是新冠肺炎大流行疫病，同时也遭遇经济社会严重危机，因此南将在维持三级“封禁”基础上，进一步放松对部分行业的限制。

拉马福萨表示，南非在疫情发展初期，及时宣布进入国家灾难状态，并实施全国“封禁”，为平抑疫情曲线发挥了积极作用。但当前南非仍然处在新冠疫情大流行初期。截至目前，南累计确诊病例80412例，其中55%的患者已康复，现存确诊病例仍有34407例。南非过去一周确诊病例占累计确诊病例的1/3，过去两周确诊病例占累计确诊病例一半。西开普省病例激增，占全国总数60%。东开普省大有赶超之势，预计不日将成为仅次于西开普省的第二大疫区。随着全国“封禁”级别调降，更多经济活动恢复，感染风险更大，民众可通过个人的良好卫生行为，防止病毒传染。

疫情可能将持续数月或数年，南非将进入抗疫“马拉松”。严格的全国性“封禁”措施虽有效，但不能无限期延长，必须根据南非实际进行应对。自6月1日调降为三级“封禁”后，南非政府采取有重点的防控举措，主要针对感染率最高的疫情“热点地区”，在检测方面迫于试剂全球性短缺，将采取更具针对性的检测措施，优先为热点地区、脆弱社区、易感人群、密接人员等进行检测。同时，将通过各种渠道筹集医疗物资，提高防护、救治和检测能力。

拉马福萨表示，当前南非正积极开展国际抗疫合作。作为非盟轮值主席国，南非全面参与制定非洲整体抗疫计划，共同调动所需资源，确保所有非洲国家并行抗疫。近期新成立的非洲统一采购平台，为南非和其他非洲国家以有竞争力的价格采购足够的抗疫物资提供便利。得益于非洲国家及时实行“封禁”举措等迅速行动，目前非洲确诊病例约25万，死亡约6700例，较全球超过800万确诊病例相对较低，但随着各国迫于国内经济压力逐步放松“封禁”限制，未来非洲确诊病例数还将上升。

南非面临的不仅是一场全球性卫生危机，同时也是一场日益深重的全球性经济危机。自南3月27日开始实行“封禁”以来，大量企业和个人已连续80天没有收入，对民众生产生活造成巨大冲击。南政府虽已出台一揽子经济刺激计划，但企业停工停产应有时间限度。经过多方商讨并听取专家建议，内阁决定放松对更多经济活动的限制，包括：允许餐馆堂食、允许除家庭旅馆外正规旅馆和酒店营业、在符合人数限制前提下允许举办商业会议、在符合人数限制前提下允许开放电影院、剧院和赌场，允许美容美发等个人护理服务营业，允许开展高尔夫、网球、板球等非接触式运动，在对器械使用进行严格管理的前提下允许开展接触性运动及其训练活动。上述行业关系50万人的生计，我们必须在抗疫与生计之间寻求平衡，政府已对上述活动作出严格卫生安全要求，只有达标的条件下方可复工复产。

拉马福萨表示，当前南非国内除新冠肺炎病毒蔓延外，还蔓延着另一种疫情，即针对女性和儿童的暴力行为。尽管南去年已就打击针对女性的性别暴力行为出台一系列措施，取得积极成效。但过去几周，至少21名妇女和儿童被虐杀，我们对此感到震惊。警方研究表明，相关案件的激增与放松“封禁”同期发生，意味着与酗酒相关的暴力行为密不可分。呼吁南社会从中吸取教训，避免滥用酒精，为酗酒者提供纠正等帮助，呼吁民众对性别暴力不再沉默，共同克服南非社会面临的“两大疫情”。

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