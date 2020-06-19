南非总统拉马福萨出席中非团结抗疫特别峰会

人民网约翰内斯堡6月18日电（记者 李滢嫣）6月17日，非盟轮值主席、南非总统拉马福萨出席中非团结抗疫特别峰会并发表讲话。

拉马福萨代表非洲人民感谢习近平主席、中国政府及人民向非洲大陆慷慨捐赠个人防护装备及其他医疗援助。感谢习近平主席在疫情期间同他进行了富有成果的对话，并表示愿帮助非洲国家解决当前面临的问题。

拉马福萨表示，新冠肺炎疫情不分国界，人类正经历一场巨大且不确定的危机。疫情不仅对人类健康构成威胁，也对包括贸易、债务、资金流动、安全、移民及应对气候变化等全球诸多领域产生深远影响。应对疫情需要加强团结和国际合作，加强多边体系建设，支持相关国际机构工作，依靠他们指导我们应对这场危机。此次峰会彰显了中非团结的深度和弹性。

非洲国家采取果断措施，团结一致应对新冠肺炎疫情威胁。目前，非洲确诊病例数已超过25万，死亡人数超过6700人。尽管目前非洲确诊病例数低于全球其他地区，但最坏的形势即将到来，可能引发严重社会和经济后果。非洲亟需医疗物资、检测设备、个人防护装备、呼吸机以及隔离场所，正启动非洲医疗物资平台，非洲各国政府可从中获得关键物资。希望中方继续为非洲各国采购检测及治疗物资提供支持。

拉马福萨表示，非盟已成立非洲新冠肺炎应对基金，协调分配非洲应对疫情资源。全球经济衰退对非洲大陆以及世界其他地区造成沉重打击。非盟一直走在为非洲全面经济刺激计划寻求国际支持的最前沿。我们呼吁减免债务，包括实施为期2年的暂缓偿债及私人和双边债务重组计划。为向私营部门提供更多资金流动性，我们呼吁国际社会利用部分未使用的特别提款权，向非洲提供资金。希望中国积极予以支持。

尽管新冠肺炎疫情终将结束，但疫情对人类、经济及世界的影响将长期存在。因此，我们必须努力重建社会和经济体系，恢复民众信心。这需要发展中国家团结一致并对未来发展作出清晰规划。非中团结一致、加强多边合作是取得应对疫情最终胜利的关键。让我们继续团结一致，共同捍卫人类的未来。

拉马福萨在总结发言中表示，此次峰会是非中团结的象征。团结与合作的精神将非中人民紧密相联，为了人类的和平与繁荣携手抗疫。这种精神要求我们通过中非合作论坛、非盟以及世界卫生组织等机构共同抗疫，并促进非洲增长与发展。

拉马福萨表示，鉴于非洲大多数国家尚未达到疫情峰值，仍有许多工作要做。令我们感到鼓舞的是，在前不久举行的第73届世界卫生大会上，习近平主席承诺中国将同各国加强信息共享和经验交流，并在检测方法、临床治疗以及疫苗和药物研究等领域深化国际合作。我们也对中国将疫苗作为全球公共产品并同发展中国家分享的承诺感到鼓舞，对中方承诺将在两年内提供20亿美元援助支持全球抗疫表示赞赏。

拉马福萨重申非中人民团结的重要性，呼吁所有与会国家和机构继续合作，增强公共卫生系统应对未来挑战的能力。同时敦促立即解除对津巴布韦和苏丹的一切经济制裁，使两国有能力充分应对新冠肺炎疫情并挽救生命。相信在非中双方共同努力下，我们能够战胜疫情并实现非中伙伴关系发展的所有目标。

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