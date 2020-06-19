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莫斯科—济南！别雷拉斯特国际物流中心向中国首发回程班列

2020年06月19日09:17  来源：人民网-国际频道
 
6月18日，莫斯科别雷拉斯特物流中心首发前往中国的回程班列，图为班列装车现场。（图片由莫斯科别雷拉斯特物流中心提供）
6月18日，莫斯科别雷拉斯特物流中心首发前往中国的回程班列，图为班列装车现场。（图片由莫斯科别雷拉斯特物流中心提供）

人民网莫斯科6月18日电（记者 张光政）6月18日，由中俄双方共同建设的莫斯科别雷拉斯特物流中心首发国际班列。当天，载有61个40尺集装箱的班列启程前往中国，将取道内蒙古自治区边城二连浩特，开往山东省济南市。据物流中心总经理马云驰介绍，这是该物流中心首次向中国发回程班列，是该公司首列国际班列。

别雷拉斯特物流中心位于莫斯科市以北30公里处，是辽宁港口集团与俄罗斯铁路股份公司于2017年开始建设的。实施这一项目的目的是给中欧班列安个家，减少业务盲区，综合提高班列运输服务水平。现在，中欧班列“东”、“西”、“中”三个通道都在这里汇集。

俄罗斯发生新冠疫情以来，别雷拉斯特物流中心的建设者们在做好防疫工作的同时，没有停止施工。如今，该物流中心一期工程3条1050米铁路装卸线和5.6万平方米堆场已经建成并投入使用，形成年20余万TEU的集装箱运力，等到2024年三期建成时，将有6条铁路线和24万平仓库，集装箱运力将达到75万TEU，可满足莫斯科1/3的集装箱中转运输要求。

别雷拉斯特物流中心行政副总经理格列申在接受采访时说：“现在公司中俄双方员工近百人，物流中心一期竣工后会达到300人，年均纳税额将达到2.5亿卢布。预计三期竣工时员工将达到上千人，年均纳税额将超过7.5亿卢布”。

疫情期间，物流中心的运输业务也持续开展。生产经理阿列克谢在接受采访时说：“物流中心投产5个多月以来，从最初每周一列，到每周2—3列，之后平均每天一列、两天3列，运量稳步提高。上周刚刚实现投产以来累计发运班列100列，运输量突破了10000TEU集装箱”。

承接本次班列全程货运业务的乐多可公司总经理克锦也喜不自胜。他说： “别雷拉斯特物流中心为我们开展中欧班列业务带来了便利。今天这列班列预计15天后就能抵达济南，国内工厂等着我们发运的这些货物”。

别雷拉斯特物流中心客户经理米哈伊尔说：“我们期盼的国际班列业务实现了，以后来这里的中欧班列一定会越来越多，将促进俄中两国贸易的发展”。

(责编：于洋、燕勐)
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