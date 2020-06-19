新中“快捷通道”助力稳定地区产业链、供应链

新加坡驻华大使吕德耀

人民网北京6月18日电（徐祥丽、张信凤）今年是中国与新加坡建交30周年。30年来，两国密切交流、厚植情谊，特别是近年来加强在中新（重庆）互联互通示范项目下的“国际陆海贸易新通道”等机制下的合作。正是30年来深厚密切的合作，为两国共同应对新冠疫情带来的经济、社会挑战奠定了良好基础，发挥了特殊作用。

日前，新加坡驻华大使吕德耀接受人民网专访，就当前新加坡新冠疫情防控、中新“快捷通道”安排、纪念双方建交30周年活动及“国际陆海贸易新通道”等话题答人民网记者问。

新加坡精准防控降低新冠疫情暴发风险

新冠肺炎是一个世纪以来世界面临的最严重公共卫生危机。吕德耀介绍，新加坡的疫情防控采取理性和实证的手段，策略是控制病毒传播和病例增长，以防压垮医疗系统。

4月初，新加坡实施了更加严格的阻断措施，以降低疫情进一步暴发的风险。在此期间，新加坡利用科学技术加快追踪接触者，从而做到快速检测和防控，避免大型聚集性感染。阻断措施实施以来成效显著，新加坡每天只有少量的社区病例。

同时，新加坡显著提高了测试能力，从4月初的每天2000次测试增加到当前每天13000次测试。

目前，新加坡已经进入重新开放经济和社会的第二阶段。大多数常规活动可以在安全距离措施到位的情况下恢复。但少数可能导致大量人员密切接触、活动空间封闭且持续时间长的活动仍被禁止，同时继续鼓励远程办公。

吕德耀介绍，新加坡积极参与疫苗研发的全球合作。主要致力于增强疫苗生产能力，一旦发现疫苗，就能迅速提高产量。

对外方面，新加坡正在谨慎放松旅行限制和边境管制。同时新加坡在与不同国家磋商，如何在进行严格疫情管控的同时，重启商务旅行。

中新“快捷通道”方便疫情下商旅往来

6月8日，中新两国正式启动为双方商务和公务人员开通往返新加坡和中国上海、天津、重庆、江苏、浙江和广东等六省市的“快捷通道”。相关人士取得对方政府部门的邀请函或有关证明后，可申请入境签证。他们出境前和抵境后需接受新冠病毒检测，检测合格者在对方国家不必隔离14天就可展开行程。

通过快捷通道的往来需要哪些程序？吕德耀介绍，首先，旅客在出发前和抵达后要接受新冠病毒检测。出发前需获得阴性证明、需遵守健康声明和体温测量等措施。到达后，旅客将直接由接待公司或政府机构运送至申报的住宿地，并在那里隔离一至两天，等待检测结果。检测结果为阴性的旅客即可继续行程，但应遵守防控措施，最大限度地减少与他人的接触。

吕德耀表示，新中“快捷通道”是新加坡同合作伙伴之间开通的第一个快捷通道。尽管两国仍都在恢复经济和疫情防控之间寻求平衡，这一快捷通道将进一步确保双边持续合作。疫情期间，快捷通道的开通将有助于确保双方供应链的联通，有助于新加坡继续与国际社会合作，恢复经济。

中新建交30周年 哈莉玛总统期待访华

2020年是中国与新加坡建交30周年。吕德耀表示，两国在政治、经济和人员交流这些层面有着紧密、多方面和长期的关系。中新建交30周年不仅为双方庆祝和纪念过去提供了机会，也为双方开拓新合作领域提供了平台。

吕德耀表示，新加坡总统哈莉玛已经接受中方邀请，期待对中国进行国事访问。

吕德耀表示，在阻止病毒传播，提供援助，恢复正常交流，以及管理公共卫生风险等领域，双方一直都保持密切互动。新加坡副总理王瑞杰和中国国务院副总理韩正一致同意在新中双边合作联合委员会（JCBC）的框架下讨论双方在公共卫生危机管理和医疗保健领域的合作。

据介绍，新中双边合作联合委员会（JCBC）是新中之间最高级别的年度性双边合作平台，第16届新中双边合作联合委员会会议将在今年下半年在新加坡举行。

2020年是中国脱贫攻坚收官之年。吕德耀指出，新加坡驻华大使馆、驻华领事馆以及新加坡中国工商总会正与中共中央外事委员会办公室和重庆市政府合作，为重庆市彭水县安子镇小学建设学生宿舍。宿舍将使居住在距学校5公里以外的学生受益。这是新加坡为中国在第一个百年目标下实现彻底减贫所作的贡献。

吕德耀大使还介绍了两国计划开展的一系列庆祝活动，其中包括在上海举办唐代贸易商船出水文物展，展出古丝绸之路上的千年珍宝。

“我们期待着恢复两国之间的访问和交流，并探索深化合作的机会，特别是疫情中出现的新的合作领域。”

“国际陆海贸易新通道”成功缓解疫情冲击

在2015年，中新两国启动了第三个政府间合作项目——以重庆为运营中心的中新（重庆）战略性互联互通示范项目。今年是项目实施5周年。

吕德耀表示，该项目下的“国际陆海贸易新通道”成功缓解了新冠肺炎疫情带来的冲击，成为连接东南亚和中国西部地区的有效贸易新通道，加强了双边贸易路线和供应链的韧性，促进了食品、医疗物资等必需品的平稳流动，从而为抗击疫情提供了有力支持。

5月12日，中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会第五次会议以视频会议方式召开，会议见证了八个合作谅解备忘录的签署，涵盖金融服务、食品贸易、运输和物流领域。

吕德耀表示，中新（重庆）战略性互联互通示范项目成立五周年之际，我们期待中方继续支持国际陆海贸易新通道的建设，将其打造为一个开放、有吸引力的平台，吸引更多企业和合作伙伴加入。

(责编：张信凤、燕勐)