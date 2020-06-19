日本前经产相涉嫌收买选民被问询

日本知情人士17日披露，日本前经济产业大臣菅原一秀近日受到检察机关问询，起因是他涉嫌违反选举法向选民赠送金钱和礼物。

菅原16日举行记者会，承认他和秘书在2017年至2019年期间，大概每年合计向选民赠送30万日元（约合2万元人民币）的金钱和礼物。其中，他在东京选区亲手送出不少礼金；但如果他忙不过来或者出国在外，就由秘书代为赠送。

按日本共同社说法，这是菅原辞职后首次承认他清楚向选民送礼行为的违法性质。

菅原的最新表态与去年丑闻曝光之初的表态大相径庭。他去年10月25日承认自己和秘书向选民赠送葬礼帛金，但称仍在确认这一行为是否违法。

菅原现年58岁，隶属日本执政党自由民主党，2019年9月内阁改组后出任经济产业大臣。然而，他上任仅一个多月便闹出向选民送礼风波，不得不于同年10月辞职。

日本《周刊文春》杂志2019年10月24日最先曝光这则丑闻，菅原次日宣布辞职。熟悉内情的消息人士说，为控制此事对首相安倍晋三所领导政府的负面影响，首相办公室要求菅原“走人”。

《周刊文春》最初爆料说，菅原的秘书去年10月中旬在首都东京参加一场菅原支持者家属的葬礼，向那名支持者送出2万日元（1320元人民币）帛金；菅原的事务所另外多次下单购买用于悼念故人的花束。此外，菅原曾向选民赠送蜜瓜、螃蟹等礼品，涉嫌收买选民。

日本《公职选举法》规定，除非政界人士亲自参加婚礼或葬礼、向主人递送礼金，否则不得向自己选区的选民赠送金钱或礼物；由他人代送礼金则有收买选民之嫌，法律不允许。

此外，在菅原辞职不到一周后，日本时任法务大臣河井克行2019年10月31日负压辞职，同样牵涉收买选民丑闻。共同社报道，河井克行的妻子河井案里去年夏季首次当选参议员，而这对夫妇涉嫌在参议院选举前将合计超过2000万日元（132万元人民币）现金送给约100人。此外，河井案里涉嫌向竞选工作人员支付超出法律允许数额的报酬。

知情人士本月17日披露，河井夫妇由于涉嫌违反《公职选举法》，已经向自民党提交退党申请，自民党当天决定受理这份申请。检方考虑对河井夫妇立案，最快可能在18日对两人实施问询。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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