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欧英未来关系谈判又曝新难点

2020年06月19日08:12  来源：新华网
 

　　欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩17日告诉欧洲议会议员，欧盟会尽力在年底前与英国达成“脱欧”后未来关系协议，但欧盟不会就涉及核心价值的问题妥协。

　　在“公平竞争环境”、渔业权等外界熟知的谈判难点以外，冯德莱恩当天特别指出，欧英就确保未来关系协议执行到位的争端解决机制存在较大分歧，可能导致协议最终无法达成。

　　【“冷门”障碍曝光】

　　英国《卫报》报道，一些欧盟官员担忧，跨领域争端解决机制这一看似“少有人知”的问题可能最终被证实是欧英双方短期内最难达成妥协的分歧所在。

　　欧盟希望，欧英未来关系协议包括涵盖贸易、运输、司法合作和渔业等全部领域的争端解决机制。一旦一方明显违反协议，另一方可依据机制中止协议部分内容，以示报复。

　　不过，英国政府一直反对欧盟提出的上述协议“治理”设想，认为双方应分领域达成一系列协议。按照英国《泰晤士报》的说法，欧盟强调这一机制具有法律约束力，让英国政府担忧欧洲法院可能在机制中发挥监督作用。

　　冯德莱恩17日说，如何“治理”未来关系协议对英欧双方企业和公民而言都十分重要，“是确保共识执行到位的关键”。

　　英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入11个月的“脱欧”过渡期，以供双方谈判未来关系。欧英达成的任何协议都需经过欧洲议会批准。欧盟因而预想双方谈判的最后期限是10月31日，以便为欧洲议会12月31日前批准协议留出时间。

　　冯德莱恩当天确认，英国首相鲍里斯·约翰逊本周早些时候已明确，英国不会寻求延长“脱欧”过渡期。

　　冯德莱恩说：“与英国谈判总会很艰难，他们在这方面没有令人失望……谈判进程已过半、仅剩5个月，但我们绝对没有完成达成协议所需工作的一半。”

　　【“知名”难点重提】

　　路透社报道，冯德莱恩承诺欧盟“已作好创造性探寻共识的准备”，但强调英国必须在国家援助、劳工权益、环境监管等各方面与欧盟保持同等标准，以维持欧盟市场的“公平竞争环境”。“从不后退、永远朝最高标准同行应是欧英共同利益。”

　　她同时提出，英国如果想继续使用欧盟的数据库，或与欧盟保持紧密司法警务合作，必须就正确处理欧盟公民敏感信息作出法律保证。

　　欧盟负责英国“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶当天在同一场会议上说，欧英会在7月至9月加紧谈判，但未来关系协议不能仅涵盖贸易，还应涉及安全、环保等议题。

　　与巴尼耶说法类似，欧盟驻英国大使若昂·瓦莱·德阿尔梅达先前披露，英国政府根本不想与欧盟磋商“安全、防务和外交政策”领域未来合作。这让部分欧盟官员惊愕，希望英方重新考虑。

　　按照《卫报》的说法，冯德莱恩17日仅就渔业权问题暗示妥协，寻求欧盟渔船进入英国水域捕鱼时获得一定“保障和可预知性”，而非维持现状。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)
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