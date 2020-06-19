法国纪念戴高乐将军发表《告法国人民书》80周年

新华社巴黎6月18日电（记者唐霁）法国政府18日上午在首都巴黎举行活动，纪念戴高乐将军发表《告法国人民书》80周年。总统马克龙随后赶往伦敦，参加在英国举行的纪念仪式。

当天上午，马克龙在老战士的陪同下参观了巴黎解放运动博物馆。他说，“戴高乐将军的榜样力量将激励年轻一代法国人，面对混乱和怀疑，绝不退缩”。

马克龙随后前往位于巴黎西郊的瓦雷利安山国家纪念碑主持纪念仪式。在总理菲利普等政府官员陪同下检阅部队后，马克龙在纪念碑前重新点燃代表法国抵抗运动精神的火焰，并聆听抵抗运动歌曲《游击队之歌》。

瓦雷利安山国家纪念碑为悼念在反法西斯斗争中英勇献身的法国人所建，大理石碑身正面镌刻着戴高乐将军《告法国人民书》中的名言“无论出现什么情况，抵抗运动之火将永远不会熄灭”。

马克龙当天还前往英国伦敦，与英国方面共同纪念《告法国人民书》发表80周年。

1940年6月18日，戴高乐将军在伦敦通过英国广播公司发表讲话，号召法国人民抵抗纳粹德国对法国的占领，这次讲话也被称作《六·一八宣言》。这一宣言标志着由戴高乐将军领导的反法西斯侵略和维护民族独立“自由法国”运动开始，6月18日也由此成为象征法国民族精神的重要日子。

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