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王毅：“一带一路”合作逆势前行，彰显强大韧性和旺盛活力

2020年06月19日08:05  来源：新华网
 

　　新华社北京6月18日电（记者马卓言）国务委员兼外交部长王毅18日在北京主持“一带一路”国际合作高级别视频会议。

　　王毅表示，尽管受到新冠肺炎疫情以及全球经济低迷等不利因素影响，但“一带一路”合作逆势前行，取得了一系列新的可喜进展。

　　一是合作大家庭持续扩大，去年又新签署29份政府间合作文件，使合作文件的总数达到200份。

　　二是经贸合作水平持续提高，2019年中国与“一带一路”合作伙伴货物贸易总额超过1.3万亿美元，同比增长6%，中国新增投资150亿美元。今年第一季度，中国同共建“一带一路”合作伙伴贸易额同比增长3.2%，直接投资同比增长11.7%。

　　三是互联互通持续加强，中巴经济走廊建设有序推进，中俄黑河公路大桥、同江铁路大桥顺利合龙，塞尔维亚E763高速公路、肯尼亚内马铁路一期建成通车，雅万高铁进入全面施工阶段，还有一大批新的互联互通项目成功落地。疫情期间，中老铁路曼迈一号隧道顺利贯通，匈塞铁路匈牙利段取得重要进展，中孟帕德玛大桥、柬埔寨双燃料电厂等项目稳步推进，为各国实现经济发展和社会稳定提供坚强支撑。

　　王毅说，事实证明，疫情没有逆转“一带一路”合作的势头，反而彰显了“一带一路”合作所具有的强大韧性和旺盛活力。经历风雨，“一带一路”合作的基础必将更加牢固，动力必将更加充沛，前景必将更加广阔。

(责编：张信凤、燕勐)
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