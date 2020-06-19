患难见真情 共同抗疫情

疫情防控中，在共建一带一路沿线国家和地区，中国企业项目团队与当地员工和民众团结协作，守望相助，疫情防控取得成效，工程项目继续推进，共建一带一路迈出了新步伐

苏吉吉纳里水电站

对巴中友谊有了更深刻认识

（巴基斯坦）拉贾·阿斯兰·阿夫扎尔

2017年，我入职中国能建葛洲坝集团，参与苏吉吉纳里水电站的项目施工质量检验和管理等工作。苏吉吉纳里水电站总装机容量874兆瓦，是中巴经济走廊优先实施的重点项目。建成后，电站每年能为巴基斯坦提供32亿千瓦时的清洁电能，将大大推动经济社会发展。

电站营地位于巴基斯坦西北部的昆哈河上，周围群山环绕，环境较为艰苦。在朝夕相处中，中国同事吃苦耐劳的精神感动了我，他们的认真和严谨让我由衷敬佩。同时，参与电站修建，能为我的国家发展和中巴经济走廊建设做一些力所能及的事情，让我感到很自豪。

巴基斯坦出现新冠肺炎疫情后，电站项目部迅速对员工进行疫情防控知识培训。从2月起，整个项目采取了严格的防控措施，包括佩戴口罩、进出登记、体温检查和环境消杀等。电站还专门准备了一批隔离房间，让每一名休假返回的员工都进行14天的隔离观察。这些措施让我们感到安心。

我们的工作方式也根据防控需要发生了变化。目前，绝大多数会议都以视频方式举行，工作交流也基本转到了线上群组。我们格外注意加强关键设备的日常维修保障管理，避免特殊时期外出采购备用部件可能产生的各类风险。

前不久，中国同事告诉我，中国的公园和景点都已重新对游客开放，他的家乡湖北省也已解除封锁，中国民众的生活正在恢复正常。我们的报纸也报道了在武汉的巴基斯坦学生平安度过疫情的信息。这些好消息让我为中国朋友感到高兴。

在这段特殊时期里，我对巴中友谊有了更深刻认识。真正的朋友总会在危难时刻相互支持。巴基斯坦政府第一时间向中国捐赠物资，中国向巴基斯坦捐赠了口罩、防护服、呼吸机等医疗物资，并派出医疗队提供专业支援。这些帮助坚定了巴基斯坦人民战胜疫情的信心。

去年，我被公司派往中国培训。在湖北，我参观了三峡大坝和葛洲坝工程，为这些工程对当地民生的改善感到震撼。那趟中国行让我深刻认识到，包括苏吉吉纳里水电站项目在内的中巴经济走廊建设，对于我们国家发展有多么深远的意义。

在中巴经济走廊建设中，基础设施项目不仅带动了巴基斯坦的产业化进程，也为我们国家培养了一大批技术人才。中巴经济走廊将为巴基斯坦打开通往更广阔国际市场的大门。

期望项目尽早完工，造福我的国家和人民。

（作者为中国能建葛洲坝集团巴基斯坦苏吉吉纳里水电站项目质量部工程师，本报驻巴基斯坦记者丁雪真采访整理）

斯坦纳里火电站

对城市的未来发展充满信心

（波黑）米兰·波帕迪奇

我大学的专业是电子工程，2015年入职斯坦纳里火电站项目部，现在担任电站的商务工程师。

斯坦纳里火电站由中国东方电气集团有限公司承建，装机容量300兆瓦，是波黑近30年来最大的火电能源项目。2016年1月，电站投入运营。由于采用东方电气自主研发的300兆瓦循环流化床锅炉技术，电站在控制二氧化硫及氮化物排放方面均达到或优于欧盟标准，被当地人誉为“欧洲最好的电站”。在业界，我们的电站颇具知名度。4年里，来自30多个国家的同行来电站考察。

电站生产的电力主要销往欧洲市场。几年来，电站为斯坦纳里市创造了近900个工作岗位，不仅拉动了当地经济发展，也给政府带来了稳定税收。今年，电站预计将为该市贡献约880万波黑马克（约合人民币3494万元）的收入。

这些收入帮助当地修建了公路和学校，提高了斯坦纳里市的公共服务水平。“几年前，这里还没有一条像样的公路，没有定点回收垃圾的地方。现在，公路有了，也有了专门负责垃圾清理的部门。斯坦纳里整洁多了。”电站为当地带来的变化，让很多民众对城市的未来发展充满信心。

新冠肺炎疫情防控期间，电站全力保障员工健康安全，成为我们的坚强后盾。早在波黑发现确诊病例前，电站就提前采购了一批口罩、消毒酒精、体温计、医用手套等防疫物资，分发给每名员工。中国同事为我们编辑制作了疫情防控手册，还在办公区域张贴了防疫宣传警示和标语，督促员工严格执行防疫规定。

波黑发现确诊病例后，电站迅速成立疫情防控工作组，采取了一系列严防严控措施。每天，电站都对办公室、食堂等公共区域实施常态化消毒，并对营地实行半封闭式管理。现在，很多员工都居家远程办公，电站提供的充足防疫物资让我们能够从容应对疫情。

在大家的共同努力下，电站运行稳定。与此同时，我们积极履行社会责任，向斯洛文尼亚、塞尔维亚和黑山等电厂业主捐助口罩等物资，并向斯坦纳里市政府捐献了抗疫资金。

电站建设以来，我的中国同事和当地民众结下了深厚的友谊。面对疫情，中国企业负责任的举措也受到当地民众的赞赏。此前，一批中国同事结束休假返回电站，主动居家隔离两周。当地居民得知消息后，纷纷给他们送来蔬菜水果等生活必需品。

我的家就在电厂附近。由于电站的环保措施到位，这里生态环境优美，山花烂漫。我为自己的工作感到自豪，为能与中国同事一起奋斗感到光荣。相信疫情结束后，中国企业在这里会有更大的发展，给当地百姓带来更多实惠。

（作者为中国东方电气斯坦纳里火电站商务工程师，本报驻意大利记者韩硕采访整理）

国际铁路联运

加班加点确保物流畅通

（意大利）苏珊娜·斯特凡尼尼

我是意大利人，毕业于威尼斯大学。由于从小喜爱中国文化，看好中国的发展机遇，我在大学里先后学习了汉语专业和国际经济与贸易专业。一年多前，我来到中国外运比利时分公司工作，担任公司的仓库主管，负责对中国发来的所有货物信息进行分类整理，安排取货入库，并联系承运人把货物送到客户手中。

中国外运致力于打造以中欧班列为核心的国际多式联运体系，为共建“一带一路”沿线国家和地区提供国际物流创新模式及专业服务。中国外运比利时分公司在比利时东南部城市列日。列日的交通设施完善，是欧洲重要的物流中心之一，到阿姆斯特丹、巴黎、法兰克福等城市只有几个小时的车程。

2018年10月，郑州至列日的中欧班列开通。2019年10月，义乌至列日的“世界电子贸易平台菜鸟号”中欧班列开通，成为首个贯通中国长三角区域、中亚和欧洲并服务于跨境电子商务的铁路货运专列。现在，连接中国和列日的中欧班列已实现常态化运营，每周都有3—4趟班列往返。

随着中欧班列在列日的运营进入常态化，包括中国外运在内的很多世界知名物流企业进驻列日机场物流园区。我们公司的客户遍及欧洲各国，他们从中国订购的商品以个护美妆、电子产品和家居用品等为主。中国产品种类齐全、价廉物美、设计时尚，受到欧洲消费者的普遍欢迎。

新冠肺炎疫情肆虐欧洲时，列日的绝大部分企业停工停产，很多人面临失业风险。然而，由于欧洲很多客户从中国订购抗疫物资，我们公司不但没有停产，业务量反而更大了。

为保障员工的健康安全，公司采取了一系列应对措施。所有员工每天测量体温，如有异常立即进行居家隔离。在工作场所，每位员工都要进行消毒，随时佩戴口罩，保持社交距离，并尽量减少与外来人员的接触。

为确保送往欧洲各国的抗疫医疗物资物流畅通，我们加班加点工作。虽然工作强度加大，但能够为欧洲抗疫贡献自己的一份力量，让我们都很有成就感。

我们公司处理的货物中，90%来自于电子商务。此次疫情让欧洲很多消费者转向网上购物。未来，电子商务优势在欧洲市场将会进一步凸显。中欧班列是共建“一带一路”上的“钢铁驼队”，为维护全球产业链供应链稳定发挥着重要作用。未来，更多的货物需求会让奔驰在欧亚大陆上的中欧班列更加频密，也会给我们公司带来更大的发展空间。

（作者为中国外运比利时分公司仓库主管，本报驻比利时记者任彦采访整理）

瓦努科至瓦扬柯扩建公路项目

帮助员工更好渡过难关

（秘鲁）苏亚雷斯·费尔南德斯·查理斯

我是中铁二十局秘鲁分公司的人力资源主管。2018年11月，公司在秘鲁进行招聘。经过几轮考试，我如愿入职。现在，我在公司主要负责员工招聘、建立劳动合同、薪酬核算等工作。

瓦努科至瓦扬柯扩建公路项目是2019年3月正式开工的。平时，我和同事们都驻扎在位于安第斯山脉高原腹地的瓦努科大区。公路建成后，将成为安第斯山脉连接外界的主要通道，为沿线240多个城镇的约30万民众带来便利。

今年3月，秘鲁发现了首例新冠肺炎确诊病例。公司请来专业医务人员为我们普及新冠肺炎防治知识，让我们对疫情防控有了更深刻的认识。

3月16日开始，秘鲁进入全国紧急状态，我们项目也暂时停工，大部分同事都在家隔离，很多同事担心工作不保。为打消大家顾虑，公司进行了调休、轮岗等各种形式的安排，基本保障了每一名员工在疫情防控期间的收入，支持我们更好地渡过难关。

在这段特殊的时期，公司积极履行社会责任。我们的项目沿线有很多贫困家庭，疫情使他们的生活受到极大影响。公司为600户贫困家庭捐赠大米、面条、白糖等基本生活物资。中国企业展现出的团结和友谊精神，让当地民众感到温暖。

为了慰问奋战在防疫一线的当地医务人员等，公司还向瓦努科大区捐赠了一批口罩和矿泉水，成为向当地政府进行捐赠的首家企业。公司积极配合当地政府的疫情防控工作。前一段时间，瓦努科大区卫生局特地发来感谢信，对我们在疫情防控期间协助瓦努科进行城市消毒等工作表示感激。这份鼓励，让每一名员工都感到自豪。

目前，秘鲁正在逐步复工复产。公司按照秘鲁政府的规定，严格执行防疫措施，及时进行环境消杀，对员工进行日常体温检测等，保障大家在健康和安全的环境中工作。

在共同抗击疫情的过程中，秘中两国风雨同舟。我所在的项目不仅改善了当地民生，也让两国民众的友谊不断深化。疫情终将过去，我期待着与中国同事继续为项目建设并肩奋斗，为秘鲁的经济社会发展不断注入活力。

（作者为中铁二十局秘鲁分公司人力资源主管，本报驻巴西记者李晓骁采访整理）

图片说明：

图①：4月22日，巴基斯坦苏吉吉纳里水电站项目巴方员工正在进行钢筋捆扎工作。

中国能建葛洲坝集团供图

图②：疫情防控期间，瓦努科至瓦扬柯扩建公路项目的医护团队为员工测量体温。

中铁二十局秘鲁分公司供图

图③：5月15日，苏珊娜·斯特凡尼尼正在中国外运比利时分公司的仓库中处理货物信息。

本报记者 任 彦摄

图④：6月14日，斯坦纳里火电站项目中方员工和当地员工正在线上进行工作交流。

中国东方电气集团有限公司供图

图⑤：疫情防控期间，海世通渔业（文莱）有限公司的外方员工正常生产。

海世通渔业（文莱）有限公司供图

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 17 版）

(责编：岳弘彬)