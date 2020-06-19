欧洲非法移民人数激增

截至6月17日，突尼斯海岸偷渡船沉没事件中的遇难者人数已上升至61人，其中不乏未成年人。欧洲边境管理局的最新数据显示，5月非法入境欧盟的移民和难民大约有4300人，为4月人数的近3倍。分析认为，随着欧洲各国疫情趋稳，偷渡至欧洲的非法移民和难民人数开始猛增。

6月5日，一艘载有数十名非法移民和难民的偷渡船只在突尼斯斯法克斯海岸附近沉没。这艘偷渡船原准备在意大利西西里岛靠岸，不料途中发生倾覆事故。突尼斯位于非洲大陆北端，与意大利等欧洲国家隔海相望，是偷渡者前往欧洲的跳板之一。近年来，突尼斯政府加大打击偷渡活动力度，但偷渡活动仍时有发生。

设在波兰华沙的欧洲边境管理局近日的一份报告显示，欧洲许多国家“解封”后，前往欧洲的难民人数将出现激增。此前由于新冠肺炎疫情肆虐，欧洲各国实施的边境管控一定程度上阻挡了非法移民，今年1月至5月，入境欧盟的非法移民人数为3.16万，较去年同期下降6%。据欧洲难民事务援助办公室统计，4月总共有8730人递交难民庇护申请，与2月份相比下降了86%，是10年来的最低水平。

如今，疫情在欧洲逐渐趋于平稳，欧洲许多国家已经或即将撤销相关边境管控措施。有分析称，随着欧盟逐步开放外部边境，非法入境欧盟的移民将持续增加。

5月，从土耳其入境希腊的非法移民和难民数量是4月的8倍。意大利《共和国报》报道说，据统计，今年已有5461名非法移民和难民登陆意大利，而2019年同期登陆意大利的非法移民和难民仅为1878人，意大利一直在呼吁其他欧盟国家分担接纳难民的压力。

为应对潜在的新一轮难民潮，意大利、西班牙、希腊、马耳他和塞浦路斯等地中海五国联合致信欧盟，呼吁欧盟迅速协调成员国，妥善解决难民的分配和安置问题。信中表示，成员国应就新移民和难民的定义展开磋商，承认欧盟海洋边界管理的特殊性，建立欧盟难民统一协调和安置机制，制定欧洲共同遣返制度，确定海上救援准则。

欧洲各国也在更新相关政策。意大利政府颁布法令，凡3月8日以前入境意大利的非法移民或难民，可通过与意大利公民、在意欧洲公民和具有长期居留权的雇主签订的雇用关系申请居留工作许可。欧洲民政事务专员伊尔瓦·约翰逊表示，面对亟待解决的难民危机，欧盟正考虑在未来几周内推出新的移民与庇护公约。

（本报罗马6月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 16 版）

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