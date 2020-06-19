采取切实行动，消除种族主义

6月17日，联合国人权理事会举行紧急会议，讨论美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭遇警察暴力死亡所暴露的种族歧视等问题，这是应联合国非洲集团要求召开的一次紧急会议。联合国人权理事会称，会议主要讨论了美国种族歧视引发的侵犯人权、系统性种族主义、警察暴力、针对和平抗议的暴力等问题，多位代表发言，呼吁根除种族主义。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，持久和平与可持续发展只能建立在每个人的人权和尊严得到充分保障的基础上。最近发生的事件表明，美国非洲裔群体所遭受的不公和歧视仍在继续，希望此次紧急会议成为一个历史性的转折点，在全球范围掀起消除种族主义的浪潮。

联合国人权事务高级专员巴切莱特强调，弗洛伊德遭遇警察暴力并死亡的事件，已成为某种系统性种族主义的象征，成为执法机构对有色人种和其他少数族裔过度使用暴力的象征。她呼吁国际社会采取切实行动，促使消除美国等国家的系统性种族主义。联合国人权理事会应加大对种族歧视问题的关注，提出更多有力的应对之策。

非盟委员会副主席夸蒂说：“非盟不能接受美国社会对黑人持续的种族歧视行为，敦促国际社会确保彻底消除一切基于种族、民族或宗教的歧视。”

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在发言中表示，中国一贯反对一切形式种族主义和种族歧视，支持人权理事会举行此次紧急会议。陈旭表示，正如巴切莱特和许多联合国人权理事会特别机制专家所说，弗洛伊德事件不是孤立的，反映了美国长期存在根深蒂固的种族歧视、警察暴力和社会不平等。他敦促美国倾听国际社会呼声，切实履行其国际人权义务，消除种族主义、种族歧视和其他侵犯人权现象，保障少数族裔合法权利，并在国际上停止将人权作为政治工具，摒弃双重标准作法。

与会者指出，保护人权首先是各国政府的责任，各国政府应重新考虑相关政策，更好执行《德班宣言和行动纲领》。与会者呼吁加强社区教育和理解，营造宽容、尊重与和平的公共政策环境，各国应保护少数族裔权利，防止种族主义引发的犯罪，保障公平正义，并在国际层面团结一致，对种族主义和种族歧视行为作出集体回应。

（本报布鲁塞尔6月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 16 版）

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