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“团结是宝贵的财富”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻巴西记者  朱东君

2020年06月19日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　“需要食物的话，可以来这里取”，胡利娅边说边搅着一大锅鹰嘴豆汤。她生活在智利首都大区，目前负责社区公共厨房，制作的食物可以满足附近50多名居民的三餐需求。家政人员、建筑工人、失业者等原来素不相识的人，如今因为这个厨房，走到一起。

　　智利有许多低收入家庭，平时以打零工为生。新冠肺炎疫情蔓延以来，他们的生活压力加大，很多人没有充足食物。由社区自发组织、依靠捐赠食材的社区公共厨房，一定程度上满足了贫困人口的温饱需求。

　　为了符合防疫要求，有的社区会提前分装好食物，有的会安排志愿者将食物送到居民家门口。年近七旬的独居老人莫妮卡说：“大家伸出援手，让我很感激，我也尽可能贡献自己的力量。我有一辆出租车，志愿者可以开着这辆车去采购食材、分发食物。”

　　首都大区普恩特阿尔托有19家注册的社区公共厨房，每天制作近万份食物，西尔瓦娜是其中一家厨房的组织者：“志愿者完成了所有工作，大家充满了服务热情。”在智利中部城市哥格拉内罗斯，一家社区公共厨房负责人塞瓦斯蒂安说：“我们收到的捐助来自国内各地，甚至有的来自国外，有的捐助食物，有的捐助燃料……”为了方便人们向社区公共厨房捐款捐物，一群志愿者创建了网络平台，汇集了智利全国各个公共厨房的信息。

　　“这是人们面对危机采取的最重要的互助形式之一。”首都大区拉平塔纳目前有约50个社区公共厨房，约2000人每天依靠这些公共厨房，当地官员克劳迪娅对此感到自豪。目前智利一些地方政府也在向社区公共厨房提供援助。在智利城市协会副主席罗德里格看来，公共厨房体现了团结协作的精神：“团结是宝贵的财富，应该得到支持和鼓励”。

　　（本报里约热内卢6月18日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年06月19日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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