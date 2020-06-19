人民网>>国际

以色列在美国支持下准备实施领土吞并计划

巴以和平进程增添新变数（国际视点）

本报驻美国记者  李志伟   本报驻埃及记者  周  輖

2020年06月19日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　犹太人定居点问题一直是巴以和谈的一大障碍。面对以色列在美国支持下即将实施的领土吞并计划，巴勒斯坦方面宣布停止履行与美以达成的所有协议。国际社会也普遍对以色列的计划提出批评，认为此举将使巴以和平进程更加艰难，给本已脆弱的地区局势增加更多不稳定因素。

　　

　　以色列总理内塔尼亚胡近期多次表示，最早将于7月1日开始推进吞并约旦河西岸部分土地的计划。联合国、欧盟、阿拉伯国家等最近纷纷表态，反对以色列吞并约旦河西岸部分土地的计划，指出这一计划违反国际法，强调通过“两国方案”解决巴以问题。

　　舆论认为，以方如实施该计划，将严重损害巴勒斯坦方面的利益，意味着国际社会长期力推的巴以和平“两国方案”将被葬送，给巴以和平进程增添变数。

　　以色列执意推进领土吞并计划

　　以色列的吞并计划得到了美国政府的背书。今年1月底，美国政府公布所谓“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列。以色列两大政党4月下旬签署联合政府协议，同意7月1日开始在所谓“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。5月13日，美国国务卿蓬佩奥访问以色列时，呼吁加快推进“中东和平新计划”。

　　这一计划早在2019年4月以色列议会选举前就已抛出。内塔尼亚胡在大选前声称，赢得选举后将着手把以色列领土拓展到约旦河西岸部分地区。中东媒体认为，内塔尼亚胡希望用这一承诺争取右翼和极右翼势力的支持。

　　5月17日，以色列新政府宣誓就职。5月25日，内塔尼亚胡表示，对约旦河西岸部分地区“实施主权”是新政府的一项“首要任务”，以色列不能错过“历史性机遇”。

　　英国《金融时报》分析称，在美以主导的“中东和平新计划”之下，约旦河西岸约巴勒斯坦1/3的被占领土地，将永久地划归以色列。报道认为，美国的背书，加上全球疫情令许多国家无暇分心，让以色列政府决定放弃数十年来坚持的“土地换和平”政策。

　　以色列政府这一计划在国内遭到不少人反对。近日，数千名以色列民众在特拉维夫举行抗议集会，他们举着“对吞并说不，对占领说不，支持和平和民主”等标语牌，反对政府吞并约旦河西岸部分地区。

　　美国很多专家学者也对此计划提出批评。《华盛顿邮报》专栏作家伊桑·塔鲁尔认为，美以对巴勒斯坦建国的承诺“口惠而实不至”，而巴以1993年达成的以“土地换和平”为核心原则的《奥斯陆协议》，可能因以色列的吞并计划而分崩离析。美国布鲁金斯学会研究员埃亚勒·科亨认为，以色列面临着来自欧洲的巨大压力，吞并计划已成为高风险的政治难题，以色列必须权衡这一冒险计划的后果。

　　巴勒斯坦方面表示强烈反对

　　针对以色列吞并巴勒斯坦被占领土的计划，巴勒斯坦各地民众连日来举行了多场游行示威。巴勒斯坦总统阿巴斯已宣布，巴方停止履行与美国和以色列达成的所有协议，以及基于这些协议的所有义务，其中包括安全义务。

　　巴以和谈自2014年起陷入停滞状态，犹太人定居点问题是一大障碍。以色列不顾巴勒斯坦和国际社会反对，在包括约旦河西岸等地区持续建设犹太人定居点。巴方坚持，除非以方完全停止定居点建设，否则拒绝恢复和谈。

　　巴勒斯坦总理阿什提耶近日表示：“吞并计划是一种存在性威胁，严重违反巴以之间的和平协议，并对巴勒斯坦国造成系统性破坏。”阿什提耶说，巴方近日已向中东问题有关四方（联合国、欧盟、美国、俄罗斯）提交了一份提案，表示愿在中东问题有关四方主持下重启谈判，以便与以色列和平相处。

　　外界担心，如果以方吞并计划得以实施，未来巴勒斯坦的土地将被以色列完全包围，成为与外界没有领土相连的、不连贯的“孤岛”，这将严重损害巴方利益。以方吞并计划或将成为点燃新一轮地区动荡的导火索。据以色列媒体报道，以色列国防军已在对实施吞并后可能发生的最坏情况做准备。

　　目前巴方仍与美以保持安全合作，包括巴以安全部队在巴方控制的约旦河西岸地区合作维持当地治安，共享反恐情报等。舆论普遍担心，一旦巴方被迫停止履行安全义务，约旦河西岸将出现安全真空。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）等激进势力可能东山再起，巴以将再次回到以暴制暴的老路上。

　　国际社会呼吁支持“两国方案”

　　国际社会普遍反对以色列的吞并计划。6月16日，联合国47名人权专家组成的小组发表声明，抨击以吞并计划是“21世纪的种族隔离”，严重违反《联合国宪章》和《日内瓦公约》，还违反了联合国安理会和联合国大会的决定，即不允许以武力或战争获得领土。

　　欧盟近日表示，将动用外交手段“劝阻”以色列实施吞并计划。欧盟一些成员国已呼吁采取更严厉行动，包括对以实施经济制裁或承认巴勒斯坦国的方式。英国首相约翰逊6月16日表示，以吞并计划违反国际法，英国强烈反对并将继续支持“两国方案”。德国外长马斯6月10日表示德国支持以“两国方案”解决巴以问题。

　　阿盟、沙特、阿联酋、约旦、埃及等组织和阿拉伯国家最近纷纷发声批评以色列的做法。阿联酋驻美国大使优素福·奥泰巴近日在以色列媒体上刊文称，以色列扩张领土方案将恶化其与阿拉伯国家的关系，以方此前为改善关系所做全部努力都将受挫，并可能“引发暴力，刺激极端主义者”。

　　约旦国王阿卜杜拉二世警告，如果以色列继续在扩张领土问题上得寸进尺，约旦可能废除与以色列的部分和平条约。

　　中国常驻联合国代表张军表示，中方对有关吞并部分巴勒斯坦被占领土的计划表示严重关切，坚定支持巴勒斯坦人民的正义事业。“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一出路。

　　《阿拉伯新闻》网站刊文指出，国际社会应联合起来采取有效行动阻止以色列吞并计划，为巴以问题公正和平解决提供保障，“两国方案”仍是最佳选项。

　　中东政治问题评论员塞斯·弗朗茨曼认为，以政府试图兼并土地，这将扭转以色列数十年来的政策，并有可能破坏以色列与欧洲、中东国家的关系。以色列《新消息报》称，吞并约旦河西岸部分地区的计划是一场“危险的赌局”，如果一意孤行将给中东地区局势带来更多不稳定因素。

　　（本报华盛顿、开罗6月18日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月19日 16 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved