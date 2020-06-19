巴以和平进程增添新变数（国际视点）

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犹太人定居点问题一直是巴以和谈的一大障碍。面对以色列在美国支持下即将实施的领土吞并计划，巴勒斯坦方面宣布停止履行与美以达成的所有协议。国际社会也普遍对以色列的计划提出批评，认为此举将使巴以和平进程更加艰难，给本已脆弱的地区局势增加更多不稳定因素。

以色列总理内塔尼亚胡近期多次表示，最早将于7月1日开始推进吞并约旦河西岸部分土地的计划。联合国、欧盟、阿拉伯国家等最近纷纷表态，反对以色列吞并约旦河西岸部分土地的计划，指出这一计划违反国际法，强调通过“两国方案”解决巴以问题。

舆论认为，以方如实施该计划，将严重损害巴勒斯坦方面的利益，意味着国际社会长期力推的巴以和平“两国方案”将被葬送，给巴以和平进程增添变数。

以色列执意推进领土吞并计划

以色列的吞并计划得到了美国政府的背书。今年1月底，美国政府公布所谓“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列。以色列两大政党4月下旬签署联合政府协议，同意7月1日开始在所谓“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。5月13日，美国国务卿蓬佩奥访问以色列时，呼吁加快推进“中东和平新计划”。

这一计划早在2019年4月以色列议会选举前就已抛出。内塔尼亚胡在大选前声称，赢得选举后将着手把以色列领土拓展到约旦河西岸部分地区。中东媒体认为，内塔尼亚胡希望用这一承诺争取右翼和极右翼势力的支持。

5月17日，以色列新政府宣誓就职。5月25日，内塔尼亚胡表示，对约旦河西岸部分地区“实施主权”是新政府的一项“首要任务”，以色列不能错过“历史性机遇”。

英国《金融时报》分析称，在美以主导的“中东和平新计划”之下，约旦河西岸约巴勒斯坦1/3的被占领土地，将永久地划归以色列。报道认为，美国的背书，加上全球疫情令许多国家无暇分心，让以色列政府决定放弃数十年来坚持的“土地换和平”政策。

以色列政府这一计划在国内遭到不少人反对。近日，数千名以色列民众在特拉维夫举行抗议集会，他们举着“对吞并说不，对占领说不，支持和平和民主”等标语牌，反对政府吞并约旦河西岸部分地区。

美国很多专家学者也对此计划提出批评。《华盛顿邮报》专栏作家伊桑·塔鲁尔认为，美以对巴勒斯坦建国的承诺“口惠而实不至”，而巴以1993年达成的以“土地换和平”为核心原则的《奥斯陆协议》，可能因以色列的吞并计划而分崩离析。美国布鲁金斯学会研究员埃亚勒·科亨认为，以色列面临着来自欧洲的巨大压力，吞并计划已成为高风险的政治难题，以色列必须权衡这一冒险计划的后果。

巴勒斯坦方面表示强烈反对

针对以色列吞并巴勒斯坦被占领土的计划，巴勒斯坦各地民众连日来举行了多场游行示威。巴勒斯坦总统阿巴斯已宣布，巴方停止履行与美国和以色列达成的所有协议，以及基于这些协议的所有义务，其中包括安全义务。

巴以和谈自2014年起陷入停滞状态，犹太人定居点问题是一大障碍。以色列不顾巴勒斯坦和国际社会反对，在包括约旦河西岸等地区持续建设犹太人定居点。巴方坚持，除非以方完全停止定居点建设，否则拒绝恢复和谈。

巴勒斯坦总理阿什提耶近日表示：“吞并计划是一种存在性威胁，严重违反巴以之间的和平协议，并对巴勒斯坦国造成系统性破坏。”阿什提耶说，巴方近日已向中东问题有关四方（联合国、欧盟、美国、俄罗斯）提交了一份提案，表示愿在中东问题有关四方主持下重启谈判，以便与以色列和平相处。

外界担心，如果以方吞并计划得以实施，未来巴勒斯坦的土地将被以色列完全包围，成为与外界没有领土相连的、不连贯的“孤岛”，这将严重损害巴方利益。以方吞并计划或将成为点燃新一轮地区动荡的导火索。据以色列媒体报道，以色列国防军已在对实施吞并后可能发生的最坏情况做准备。

目前巴方仍与美以保持安全合作，包括巴以安全部队在巴方控制的约旦河西岸地区合作维持当地治安，共享反恐情报等。舆论普遍担心，一旦巴方被迫停止履行安全义务，约旦河西岸将出现安全真空。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）等激进势力可能东山再起，巴以将再次回到以暴制暴的老路上。

国际社会呼吁支持“两国方案”

国际社会普遍反对以色列的吞并计划。6月16日，联合国47名人权专家组成的小组发表声明，抨击以吞并计划是“21世纪的种族隔离”，严重违反《联合国宪章》和《日内瓦公约》，还违反了联合国安理会和联合国大会的决定，即不允许以武力或战争获得领土。

欧盟近日表示，将动用外交手段“劝阻”以色列实施吞并计划。欧盟一些成员国已呼吁采取更严厉行动，包括对以实施经济制裁或承认巴勒斯坦国的方式。英国首相约翰逊6月16日表示，以吞并计划违反国际法，英国强烈反对并将继续支持“两国方案”。德国外长马斯6月10日表示德国支持以“两国方案”解决巴以问题。

阿盟、沙特、阿联酋、约旦、埃及等组织和阿拉伯国家最近纷纷发声批评以色列的做法。阿联酋驻美国大使优素福·奥泰巴近日在以色列媒体上刊文称，以色列扩张领土方案将恶化其与阿拉伯国家的关系，以方此前为改善关系所做全部努力都将受挫，并可能“引发暴力，刺激极端主义者”。

约旦国王阿卜杜拉二世警告，如果以色列继续在扩张领土问题上得寸进尺，约旦可能废除与以色列的部分和平条约。

中国常驻联合国代表张军表示，中方对有关吞并部分巴勒斯坦被占领土的计划表示严重关切，坚定支持巴勒斯坦人民的正义事业。“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一出路。

《阿拉伯新闻》网站刊文指出，国际社会应联合起来采取有效行动阻止以色列吞并计划，为巴以问题公正和平解决提供保障，“两国方案”仍是最佳选项。

中东政治问题评论员塞斯·弗朗茨曼认为，以政府试图兼并土地，这将扭转以色列数十年来的政策，并有可能破坏以色列与欧洲、中东国家的关系。以色列《新消息报》称，吞并约旦河西岸部分地区的计划是一场“危险的赌局”，如果一意孤行将给中东地区局势带来更多不稳定因素。

（本报华盛顿、开罗6月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 16 版）

(责编：岳弘彬)