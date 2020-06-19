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王毅主持一带一路国际合作高级别视频会议

2020年06月19日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京6月18日电  （记者马卓言）国务委员兼外交部长王毅18日晚在北京主持“一带一路”国际合作高级别视频会议。25个国家的外长或部长级官员及世界卫生组织总干事谭德塞、联合国副秘书长兼联合国开发计划署署长施泰纳与会。

　　王毅表示，在各方热情参与和全力支持下，“一带一路”倡议已成为全球最大的国际合作平台。

　　王毅指出，战胜疫情，克服危机，必须同舟共济、团结合作，“一带一路”合作伙伴有责任也有义务作出表率。要加强公共卫生合作，推进互联互通，开展创新合作，坚决反对单边主义、保护主义，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

　　王毅强调，当前，战胜疫情、复苏经济是各国的共同和紧迫任务。中方愿优先加强与“一带一路”合作伙伴的沟通协调，愿与国际伙伴并肩努力，把“一带一路”打造成合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路，开辟“一带一路”国际合作更加光明的未来。

　　与会代表积极评价中方倡议举办此次会议，感谢中方为推动共建“一带一路”和国际抗疫合作所做努力和贡献，认为疫情证实了构建人类命运共同体的重要性，各方应该加强团结合作，反对疫情污名化、政治化，支持多边主义，支持联合国及世卫组织发挥重要作用。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月19日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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